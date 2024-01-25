她無緣衝奧 萊恩葛斯林：沒有瑪格蘿比就沒有芭比

萊恩葛斯林（左）以「Barbie芭比」入圍男配角，女主角瑪格蘿比意外爆冷沒入圍。（圖／華納兄弟提供）

第96屆奧斯卡獎 公布入圍 名單，照樣是幾家歡樂幾家愁，提名大贏家「Barbie芭比 」（Barbie）雖一舉入圍最佳影片等八項大獎，女主角瑪格蘿比（Margot Robbie）、導演葛莉塔潔薇（Greta Gerwig）卻意外落榜，以該片入圍男配角的「肯尼」萊恩葛斯林（Ryan Gosling）也直呼失望，「沒有芭比就沒有肯尼，沒有葛莉塔潔薇、瑪格羅比就沒有『Barbie芭比』。」

綜合媒體報導，「Barbie芭比」是去年全球賣座冠軍，好評不斷，也獲得奧斯卡獎肯定，不過萊恩葛斯林雖為自己能夠入圍感到開心，但他強調瑪格蘿比、葛莉塔潔薇是這部電影最重要的推手，最後竟無緣獲得提名，「沒有她們的才華、毅力和天賦，任何為這部電影的工作人員們都不可能獲得肯定，對我來說，失望還不足以形容我的感受」。

此外，入圍奧斯卡最佳女配角的金球戲后艾美莉卡費瑞拉（America Ferrera），也對葛莉塔潔薇和瑪格蘿比未獲青睞表達失望，「葛莉塔潔薇已經做了身為一位導演幾乎能做的所有事情來贏得這個榮譽。她創造這個世界、將其變成一個全球現象，在入圍名單上看不到她感到令人失望。」

艾美莉卡費瑞拉也對瑪格蘿比讚不絕口，「她身為一位女演員的一個特點，是她讓一切看起來都很容易，但也許人們被欺騙以為這工作看起來很容易，但瑪格蘿比在銀幕前是一位魔法師，有幸目睹她完成驚人的表演是我職業生涯的榮幸之一。」