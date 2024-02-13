新一代影壇巨星？ 5男星崛起 「甜茶」領軍、2「貓王」愛過同一人

提摩西夏勒梅深受年輕女性和文青喜愛。（路透資料照片）

江山代有才人出，歐美演藝圈一批條件出眾、潛力雄厚的小生崛起，都有機會成為天王接班人。目前聲勢穩坐冠軍的是提名過奧斯卡影帝，又以「旺卡」（Wonka）、「沙丘」（Dune）通過票房考驗的「甜茶」提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet），而近期在「貓王與我」（Priscilla）扮演不朽巨星的雅各艾洛迪（Jacob Elordi），主演的影集「高校十八禁」（Euphoria）連李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）都是粉絲。

1.提摩西夏勒梅

相較傳統陽剛味重的男星，流露更纖細、敏感、陰柔特質的提摩西夏勒梅，特別受到年輕女性與文青的歡迎，一舉一動很容易引起話題，已具備成為紅星該有的討論度，「旺卡」全球破5億美元的賣座數字甚至超過上一代強尼戴普主演的「巧克力冒險工廠」（Charlie and the Chocolate Factory，不換算幣值全球約4億7500萬美元），更證明他如果碰到對的題材，確實有票房號召，也難怪事業前途一片看好。

2.雅各艾洛迪

雅各艾洛迪外型一流，演藝前途備受看好。（路透資料照片）

來自澳洲 的雅各艾洛迪，身高超過190公分又長得俊帥，不只是文藝片男主角的極佳選擇，也曾被列為新「超人」（Superman）的可能人選，但他自承對超級英雄片完全不感興趣。最近他在入圍 英國電影學院獎（BAFTA Awards）、金球獎 的「薩特本」（Saltburn）扮演出身豪門的貴公子，更加引起粉絲的注意，他之前在「高校十八禁」也是演校園裡的人氣帥哥。近日在深夜談話秀節目中，雅各透露某回在夜店碰上李奧納多狄卡皮歐，跟他表示自己是該劇的戲迷，令他受寵若驚。

3.奧斯汀巴特勒

有趣的是，另一位也演過貓王、還因此拿了一堆影帝獎的「貓王艾維斯」奧斯汀巴特勒（Austin Butler），現任女友是辛蒂克勞馥（Cindy Crawford）的女兒凱亞（Kaia Gerber），她正好是雅各艾洛迪的舊愛，兩位「貓王」不但有此特殊關係，前途也都被看好。奧斯汀巴特勒將在「沙丘」續集與提摩西夏勒梅上演死敵對決，剛好給他們比拚魅力的機會。除此之外，他也會在史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg）與湯姆漢克斯聯手打造、「諾曼第大空降」（Band of Brothers）與「太平洋戰爭」（The Pacific）後第三齣二戰背景影集「空戰群英」（Masters of the Air）擔任男主角。

4.貝瑞柯根

「空戰群英」裡的另一位小生，正好是「薩特本」男主角貝瑞柯根（Barry Keoghan），貝瑞雖然沒有英挺的外表，卻很敢演、演技評價也不俗，可以走實力派硬裡子演員的路線，他在「薩特本」有許多大膽、讓人咋舌的演出，包括片尾超過兩分鐘的全裸跳舞，勇於為藝術犧牲，戲路不受侷限。

5.卡倫透納

還有一位在「空戰群英」戲分重要的年輕男星卡倫透納（Callum Turner），則是模特兒出身，高大挺拔，最近在喬治柯隆尼（George Clooney）執導的「船上的男孩」（The Boys in the Boat）飾演男主角，潛力連影壇大哥都看好。