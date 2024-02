新一代影壇巨星？ 5男星崛起 「甜茶」領軍、2「貓王」愛過同一人

提摩西夏勒梅深受年輕女性和文青喜愛。(路透資料照片)

江山代有才人出,歐美演藝圈一批條件出眾、潛力雄厚的小生崛起,都有機會成為天王接班人。目前聲勢穩坐冠軍的是提名過奧斯卡影帝,又以「旺卡」(Wonka)、「沙丘」(Dune)通過票房考驗的「甜茶」提摩西夏勒梅(Timothée Chalamet),而近期在「貓王與我」(Priscilla)扮演不朽巨星的雅各艾洛迪(Jacob Elordi),主演的影集「高校十八禁」(Euphoria)連李奧納多狄卡皮歐(Leonardo DiCaprio)都是粉絲。

1.提摩西夏勒梅

相較傳統陽剛味重的男星,流露更纖細、敏感、陰柔特質的提摩西夏勒梅,特別受到年輕女性與文青的歡迎,一舉一動很容易引起話題,已具備成為紅星該有的討論度,「旺卡」全球破5億美元的賣座數字甚至超過上一代強尼戴普主演的「巧克力冒險工廠」(Charlie and the Chocolate Factory,不換算幣值全球約4億7500萬美元),更證明他如果碰到對的題材,確實有票房號召,也難怪事業前途一片看好。

2.雅各艾洛迪

雅各艾洛迪外型一流,演藝前途備受看好。(路透資料照片)

來自澳洲 的雅各艾洛迪,身高超過190公分又長得俊帥,不只是文藝片男主角的極佳選擇,也曾被列為新「超人」(Superman)的可能人選,但他自承對超級英雄片完全不感興趣。最近他在入圍 英國電影學院獎(BAFTA Awards)、金球獎 的「薩特本」(Saltburn)扮演出身豪門的貴公子,更加引起粉絲的注意,他之前在「高校十八禁」也是演校園裡的人氣帥哥。近日在深夜談話秀節目中,雅各透露某回在夜店碰上李奧納多狄卡皮歐,跟他表示自己是該劇的戲迷,令他受寵若驚。

3.奧斯汀巴特勒

有趣的是,另一位也演過貓王、還因此拿了一堆影帝獎的「貓王艾維斯」奧斯汀巴特勒(Austin Butler),現任女友是辛蒂克勞馥(Cindy Crawford)的女兒凱亞(Kaia Gerber),她正好是雅各艾洛迪的舊愛,兩位「貓王」不但有此特殊關係,前途也都被看好。奧斯汀巴特勒將在「沙丘」續集與提摩西夏勒梅上演死敵對決,剛好給他們比拚魅力的機會。除此之外,他也會在史蒂芬史匹柏(Steven Spielberg)與湯姆漢克斯聯手打造、「諾曼第大空降」(Band of Brothers)與「太平洋戰爭」(The Pacific)後第三齣二戰背景影集「空戰群英」(Masters of the Air)擔任男主角。

4.貝瑞柯根

「空戰群英」裡的另一位小生,正好是「薩特本」男主角貝瑞柯根(Barry Keoghan),貝瑞雖然沒有英挺的外表,卻很敢演、演技評價也不俗,可以走實力派硬裡子演員的路線,他在「薩特本」有許多大膽、讓人咋舌的演出,包括片尾超過兩分鐘的全裸跳舞,勇於為藝術犧牲,戲路不受侷限。

5.卡倫透納

還有一位在「空戰群英」戲分重要的年輕男星卡倫透納(Callum Turner),則是模特兒出身,高大挺拔,最近在喬治柯隆尼(George Clooney)執導的「船上的男孩」(The Boys in the Boat)飾演男主角,潛力連影壇大哥都看好。