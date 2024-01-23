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威爾史密斯夫妻復合？ 遭疑為了救形象在演戲

記者蘇詠智／綜合報導
威爾史密斯（左）與潔妲蘋姬在公開場合的恩愛互動，背後真實性遭到懷疑。（路透資料照片）
威爾史密斯（左）與潔妲蘋姬在公開場合的恩愛互動，背後真實性遭到懷疑。（路透資料照片）

曾是全球票房頂尖巨星的威爾史密斯（Will Smith），這兩年聲勢處於低潮，雖然「王者理查」（King Richard）讓他登上奧斯卡影帝寶座，他卻在頒獎典禮上掌摑硬要開他妻子潔妲蘋姬（Jada Pinkett Smith）玩笑的克里斯洛克（Chris Rock），導致形象崩潰、演藝地位也下滑。潔妲蘋姬則為了替自己的書炒話題，稱和威爾早就分居七年，揭穿「愛妻好男人」招牌背後的真相，令威爾史密斯現在大都與負面字眼連在一起，想回到昔日的風光，難上加難。

威爾當然不肯坐以待斃，宣告和潔妲蘋姬重燃愛火，再次開心住在同一屋簷下，可惜廣大觀眾似乎不買單，就連身旁的友人也都抱持懷疑的態度。根據專門報導明星與名流八卦的「國家詢問報」（National Enquirer），威爾的友人對他和潔妲蘋姬復合，只覺得是兩人極力挽回公眾形象的假戲，因為他們過去就蠻在意形象對事業的影響，一定會設法讓負面的標籤盡早被撕下，不料外界沒那麼好唬弄，到現在還看不到太大的成效。

除了試圖扭轉形象、繼續籌備新戲外，威爾史密斯也流露出有可能回到樂壇、再出饒舌新歌的動向，網友認為能想出這一步的人員，值得大幅加薪，現在各方只好奇，威爾史密斯的事業，還有沒有重振雄風的一天？

威爾史密斯 奧斯卡

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