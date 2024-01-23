我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州補貼首購族買房 改採抽籤模式 4月抽獎

川普挑副手大戲宛如實境秀 拉馬斯瓦米、諾姆最被看好

「飛越比佛利」俊男美女兄妹重逢 她認了當年是大麻煩

記者蘇詠智／即時報導
香儂道荷蒂（左）與傑森普里斯萊是「飛越比佛利」最讓人難忘的雙胞胎兄妹檔。（取材自IMDb）
香儂道荷蒂（左）與傑森普里斯萊是「飛越比佛利」最讓人難忘的雙胞胎兄妹檔。（取材自IMDb）

「史上最經典偶像劇」—美國影集「飛越比佛利」（Beverly Hills, 90210），在1990年代紅遍美洲與亞洲，幾位青春俊男美女主角不只在美國各地出席活動時會造成追星熱潮，更在日本的偶像雜誌上常常攻占封面，到了台灣也在原先的冷檔時段開出熱烈收視，成為當年反應最出色的美國影集之一。事隔多年，片中扮演雙胞胎兄妹「阿倫」與「阿蘭」的傑森普里斯萊（Jason Priestley）、香儂道荷蒂（Shannen Doherty），再度在香儂道荷蒂的podcast節目上另類合體，香儂也終於認了，自己當初在劇組是個問題人物，造成大家的很多麻煩。

香儂道荷蒂（左）與傑森普里斯萊在podcast節目上另類合體。（取材自Insta...
香儂道荷蒂（左）與傑森普里斯萊在podcast節目上另類合體。（取材自Instagram）

「飛越比佛利」描述阿倫和阿蘭兩兄妹跟著爸媽，從明尼亞波利斯搬家到名流、富豪雲集的比佛利山莊，和在這邊成長的公子、小姐們發生多愛恨糾纏的互動，傑森普里斯萊和香儂道荷蒂雖然戲中是手足，卻因為外型都出色，且是劇中主角，常有機會一起拍沙龍照，長久下來，彼此間有種曖昧的氣氛，他們也覺得讓戲裡的兄妹有種異常親密的感覺，認為這是很好玩的地方。

可是香儂道荷蒂後來被傳恃寵而驕，在片場一直耍大牌，讓大家都難以忍受，她的角色阿蘭也從第4季結局時被安排到法國遊學，直到該劇第10季收場的完結篇都沒有再回來。

香儂道荷蒂（左）與傑森普里斯萊都因「飛越比佛利」變成超紅人氣偶像。（取材自IMD...
香儂道荷蒂（左）與傑森普里斯萊都因「飛越比佛利」變成超紅人氣偶像。（取材自IMDb）

對此，香儂道荷蒂在podcast提到，她當時陷在一段很不愉快的婚姻中，她的反應也明白呈現出她婚姻的失敗，她知道當初確實造成劇組很多問題，一直希望可以有機會跟所有人坐下來好好談，有人能夠對她說要是再這樣，她可能就會被踢出劇組。

結果後來傑森普里斯萊出來當這個人，傑森普里斯萊卻也有自己的遺憾，覺得當初應該要把香儂道荷蒂當時的處境弄得更清楚，才會更有同理心、給她更多的同情。那時香儂道荷蒂的丈夫正在和毒癮作戰，兩人之間很不開心，讓她工作情緒整個被打壞，在「飛越比佛利」的拍攝現場也很難保持專業的表現，終於遭劇組以「類似換角」的方式給寫出劇中。

比佛利山 日本

上一則

奪走林熙蕾初吻 劉德華25年後才知道壓力好大

延伸閱讀

木村拓哉大突破 首度進軍國際影集

木村拓哉大突破 首度進軍國際影集
木村拓哉首部進軍國際影集 「冰與火之歌」監製操刀

木村拓哉首部進軍國際影集 「冰與火之歌」監製操刀
艾美獎爆冷 珍妮佛克莉姬打敗「王冠」的她奪劇情類女配

艾美獎爆冷 珍妮佛克莉姬打敗「王冠」的她奪劇情類女配
艾美獎頒獎「怒嗆人生」黃艾莉成為亞裔首位視后

艾美獎頒獎「怒嗆人生」黃艾莉成為亞裔首位視后

熱門新聞

賈玲「瑩」面而來海報被指油膩。(取材自微博)

減重50公斤才掀話題… 賈玲「五官變形」大臉海報惹爭議

2024-01-17 20:34
班艾佛列克（左）與珍妮佛洛佩茲在公開場合總是顯得很恩愛。（路透資料照片）

珍妮佛洛佩茲又要4度離婚？班艾佛列克已感到厭煩

2024-01-16 15:14
辛芷蕾演「李李」，光走路就學了2年。(取材自微博)

辛芷蕾演「繁花」 光走路就學了2年… 雙腳都磨出血

2024-01-18 07:00
「不可能的任務：致命清算 第一章」在北美影音平台上架時，被傳片名會更改，拿掉「第一章」。圖／摘自IMDb

票房不佳恐賠錢 湯姆克魯斯「任務7」終獲獎 開心笑了

2024-01-21 10:27
翟天臨爆出學術醜聞後淡出演藝圈。(取材自微博)

「李李」男友原來是他… 辛芷蕾「繁花」暴紅後 網友喊話：快分手

2024-01-15 06:00
柳夢璃扮演者毛曉慧被觀眾嫌棄「像AI木頭」。(取材自微博)

「仙劍4」女配挨批太醜、沒靈氣… 本尊道歉：對不起醜到大家了

2024-01-21 06:00

超人氣

更多 >
數名中國人槓上倫敦街頭鋼琴家 影片炸鍋逾300萬人觀看

數名中國人槓上倫敦街頭鋼琴家 影片炸鍋逾300萬人觀看
谷歌華裔工程師陳立人曾發帖：妻子搧耳光 我開始還手

谷歌華裔工程師陳立人曾發帖：妻子搧耳光 我開始還手
清華鉈毒案 赴澳嫌疑人孫維影像曝光 網讚澳媒給力

清華鉈毒案 赴澳嫌疑人孫維影像曝光 網讚澳媒給力
好市多大部分利潤來自商品銷售？你錯了

好市多大部分利潤來自商品銷售？你錯了
深信能改變他…中國女留生遭多次家暴 被勒頸才報警

深信能改變他…中國女留生遭多次家暴 被勒頸才報警