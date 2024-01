美國樂壇天后泰勒絲 (Taylor Swift)有多次被瘋狂粉絲闖入住家的紀錄,20日又有一名男子企圖進入她位於紐約的房子,最終被到場的警員拘捕。

綜合媒體報導,警方接到有人報警,一名身穿灰色帽T、留著大鬍子的男子嘗試進入泰勒絲的住所,後來警方對嫌犯進行背景調查時,發現他於2017年有一項前科紀錄。目前未知事發時泰勒絲人是否在屋內。

目擊者表示,該男子已在此潛伏近一個月,附近的鄰居們曾多次報警,但警官未做出相應的處理。

