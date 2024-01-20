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大膽全裸拍性愛戲 艾瑪史東：不想一直脫光

記者陳建嘉／綜合報導
艾瑪史東在奧斯卡影后之爭的氣勢，近來不斷攀高。（路透資料照片）
艾瑪史東在奧斯卡影后之爭的氣勢，近來不斷攀高。（路透資料照片）

艾瑪史東(Emma Stone)主演奇幻情欲電影「可憐的東西」(Poor Things)提名英國奧斯卡11項大獎。她在片中有許多大膽情欲床戲，甚至有不少全裸橋段。她近期接受廣播節目「BBC Radio 4」訪問，她在片中飾演的「貝拉」積極追求性解放，試圖打破外界偏見，「我並不想要一直脫光，但我想盡全力來詮釋這個角色，這是她成長的一部分」。

來源：YouTube

艾瑪演出的「貝拉」是瘋狂科學家創造的實驗品，對這個不可思議的世界充滿好奇。她認為，片中的性愛戲是主角重要的一部分，「拍攝時當然可以點到為止，或是刪除裸露鏡頭，但這樣做的話，反而會太刻意閃躲電影的本質」，並笑說性愛只是貝拉的一部分，她在享受生活的一切，「她也有享受食物、哲學、旅遊以及舞蹈」。

電影公開最新幕後花絮「不可思議的時尚世界篇」，一探服裝設計師荷莉瓦丁頓為片中怪奇世界設計的奇異華服，導演尤格藍西莫說明：「這不是一部傳統的時代劇，我們用了在電影中少見的大量華服。」

最新片段搶先看「熱愛自由篇」表現主角貝拉無拘無束的奔放本性，一聽到餐廳樂隊演奏的音樂，她便情不自禁走向舞池興高采烈翩然起舞，與她同行的律師加入共舞。貝拉千奇百怪的另類舞步更引人側目，同時一展巧奪天工鉅細彌遺的美術設計，以及呈現場景全貌又增添趣味的魚眼廣角鏡頭，好看又好玩。

艾瑪史東在「可憐的東西」大膽挑戰全裸演出。(圖／探照燈影業提供)
艾瑪史東在「可憐的東西」大膽挑戰全裸演出。(圖／探照燈影業提供)

來源：YouTube

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