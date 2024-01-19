瑪丹娜又遲到 演唱會延後2小時開唱 2粉絲火大提告

瑪丹娜演唱會遲到2小時現身，遭到2名粉絲提告。（路透）

65歲西洋天后瑪丹娜 （Madonna）去年12月13日、14日及16日在紐約舉行出道40周年紀念演唱會，原定於晚間8時30分開始，未料瑪丹娜連三場都於晚間10時30分後才現身，並大概於凌晨1時結束，令許多粉絲相當不滿，2名粉絲因此向她提告。

BBC報導，美國兩名男粉絲Michael Fellows與Jonathan Hadden控告瑪丹娜、演唱會推手公司「Live Nation」理想國演藝以及舉辦場地巴克萊中心於去年12月13日、14日與16日延遲開唱，稱演唱會並非假日，隔天必須早起上班或負起照顧家庭的責任，表示如果知道演唱會這麼晚才結束，他們「就不會買票」。

起訴書指出，被告未向持票人事前告知，表明演唱會時間將延後許久才開始，導致持票人等待數小時，稱這屬於「虛假廣告、疏忽失實陳述、以及不公平與欺詐性商業手段」。

起訴書還說，瑪丹娜已是演唱會遲到慣犯，有時甚至晚了好幾小時，像是在2016年的「心叛逆」（Rebel Heart）巡演、2019年至2020年的「Madame X」巡演等，都曾連續遲到2小時才開唱。原告正在提起訴訟，要求賠償損失，具體金額尚不得而知。

瑪丹娜去年夏天因嚴重細菌感染，將演唱會由去年7月延期到12月舉行。針對2名男粉絲憤而提告，瑪丹娜、理想國演藝以及巴克萊中心皆未回應。