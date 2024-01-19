我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

矽谷華裔谷歌工程師命案 死者剛買200萬獨棟屋 鄰居現身說法

洛縣7-11商店頻遭搶劫 1周2次警察撞個正著

瑪丹娜又遲到 演唱會延後2小時開唱 2粉絲火大提告

編譯徐榆涵／即時報導
瑪丹娜演唱會遲到2小時現身，遭到2名粉絲提告。（路透）
瑪丹娜演唱會遲到2小時現身，遭到2名粉絲提告。（路透）

65歲西洋天后瑪丹娜（Madonna）去年12月13日、14日及16日在紐約舉行出道40周年紀念演唱會，原定於晚間8時30分開始，未料瑪丹娜連三場都於晚間10時30分後才現身，並大概於凌晨1時結束，令許多粉絲相當不滿，2名粉絲因此向她提告。

BBC報導，美國兩名男粉絲Michael Fellows與Jonathan Hadden控告瑪丹娜、演唱會推手公司「Live Nation」理想國演藝以及舉辦場地巴克萊中心於去年12月13日、14日與16日延遲開唱，稱演唱會並非假日，隔天必須早起上班或負起照顧家庭的責任，表示如果知道演唱會這麼晚才結束，他們「就不會買票」。

起訴書指出，被告未向持票人事前告知，表明演唱會時間將延後許久才開始，導致持票人等待數小時，稱這屬於「虛假廣告、疏忽失實陳述、以及不公平與欺詐性商業手段」。

起訴書還說，瑪丹娜已是演唱會遲到慣犯，有時甚至晚了好幾小時，像是在2016年的「心叛逆」（Rebel Heart）巡演、2019年至2020年的「Madame X」巡演等，都曾連續遲到2小時才開唱。原告正在提起訴訟，要求賠償損失，具體金額尚不得而知。

瑪丹娜去年夏天因嚴重細菌感染，將演唱會由去年7月延期到12月舉行。針對2名男粉絲憤而提告，瑪丹娜、理想國演藝以及巴克萊中心皆未回應。

瑪丹娜

上一則

49歲楊采妮合體劉嘉玲拍節目　絕美狀態曝光驚艷網民

延伸閱讀

任賢齊爆健康曾出狀況「要找靈骨塔」歌迷都認不出

任賢齊爆健康曾出狀況「要找靈骨塔」歌迷都認不出
中國2023網路零售達15.42兆 旅遊、演唱會復甦貢獻大

中國2023網路零售達15.42兆 旅遊、演唱會復甦貢獻大
溫拿情不變．說再見演唱會（美國站） 50年真摰音樂歷程 充滿深情告別派對

溫拿情不變．說再見演唱會（美國站） 50年真摰音樂歷程 充滿深情告別派對
瑪丹娜再賣力也難平眾怒 紐約演唱會遲到兩個多小時

瑪丹娜再賣力也難平眾怒 紐約演唱會遲到兩個多小時

熱門新聞

賈玲「瑩」面而來海報被指油膩。(取材自微博)

減重50公斤才掀話題… 賈玲「五官變形」大臉海報惹爭議

2024-01-17 20:34
銀色夫妻林子祥(右)、葉蒨文28年前挺過風風雨雨宣布結婚。（取材自微博）

林子祥當年拋家棄子「扶正」葉蒨文 正宮相隔28年發聲

2024-01-12 20:37
林奕嵐(左)與伊能靜的兒子「小哈利」庾恩利是好友，兩人一同遊歐洲。圖／周子娛樂提供

小王祖賢遊歐曝「親密照」 男友人身分竟是超紅星二代

2024-01-12 17:02
班艾佛列克（左）與珍妮佛洛佩茲在公開場合總是顯得很恩愛。（路透資料照片）

珍妮佛洛佩茲又要4度離婚？班艾佛列克已感到厭煩

2024-01-16 15:14
唐嫣氣場全開，讓人想起當年的金鷹女神。(取材自微博)

微博之夜紅毯 楊冪「旗袍開高衩到腿根」…比美劉詩詩、唐嫣

2024-01-13 20:34
胡歌一(中)手牽著唐嫣(右)，一手牽著辛芷蕾(左)上台的畫面成為眾人焦點。(取材自微博)

一手牽唐嫣、一手牽辛芷蕾 胡歌被問：寶總你的水能端平嗎？

2024-01-13 21:33

超人氣

更多 >
谷歌華人工程師命案 震驚加州華人社區

谷歌華人工程師命案 震驚加州華人社區
獨家／檢方向本報確認 谷歌華裔工程師家暴毆打太太致死

獨家／檢方向本報確認 谷歌華裔工程師家暴毆打太太致死
細節披露…矽谷華裔谷歌工程師毆妻致死 被重罪起訴

細節披露…矽谷華裔谷歌工程師毆妻致死 被重罪起訴
矽谷命案 谷歌中國工程師疑夫殺妻再自盡

矽谷命案 谷歌中國工程師疑夫殺妻再自盡
谷歌華裔工程師命案 男方自殺未遂？遭重罪起訴

谷歌華裔工程師命案 男方自殺未遂？遭重罪起訴