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「奧本海默」再出鋒頭 英國奧斯卡11項入圍

娛樂新聞組／綜合報導
席尼墨菲憑藉「奧本海默」再度入圍最佳男主角。（路透）
席尼墨菲憑藉「奧本海默」再度入圍最佳男主角。（路透）

有「英國奧斯卡」之稱的英國影藝學院（BAFTA）電影獎18日公布入圍名單，傳記片「奧本海默」（Oppenheimer）獲13項提名最風光，而「花月殺手」（Killers of the Flower Moon）女主角莉莉葛萊史東（Lily Gladstone）沒入圍，令人大呼意外。

路透報導，英國影藝學院電影獎頒獎典禮將於下月登場，有關原子彈發明的「奧本海默」稱霸本屆入圍名單，超現實黑色喜劇「可憐的東西」（Poor Things）以11項提名居次。

名導馬丁史柯西斯（Martin Scorsese）的歷史犯罪長片「花月殺手」及歷史劇情片「夢想集中營」（The Zone of Interest）都獲得9項提名。

「奧本海默」、「可憐的東西」、「花月殺手」將與法國劇情片「墜惡真相」（Anatomy of a Fall）、美國喜劇劇情電影「滯留生」（The Holdovers）角逐最佳影片殊榮。

至於2023年票房冠軍「Barbie芭比」（Barbie）雖未入圍最佳影片，仍獲得5項提名肯定。

飾演「原子彈之父」奧本海默的席尼墨菲（Cillian Murphy）入圍最佳男主角。同一部片的小勞勃道尼（Robert Downey Jr.）和愛蜜莉布朗（Emily Blunt）分別入圍最佳男女配角，克里斯多福諾蘭（Christopher Nolan）則在最佳導演、最佳改編劇本項目獲入圍肯定。

艾瑪史東（Emma Stone）以「可憐的東西」入圍最佳女主角，對手包括「Barbie芭比」的瑪格羅比（Margot Robbie）等人，但剛拿下金球獎的美洲原住民演員莉莉葛萊史東（Lily Gladstone）未能以「花月殺手」入圍，多家媒體大呼「震驚」。

據了解，「奧本海默」近日橫掃各大影展，包括在金球獎拿下最佳戲劇類電影、最佳男主角、最佳導演等5大獎，及在「影評人大獎」贏得最佳影片與其他7個獎項，這部票房10億美元的電影被看好能成為3月奧斯卡頒獎的大贏家。

以「花月殺手」拿下金球獎的莉莉葛萊史東意外沒入圍。（歐新社）
以「花月殺手」拿下金球獎的莉莉葛萊史東意外沒入圍。（歐新社）
小勞勃道尼和愛蜜莉布朗（圖）分別入圍最佳男女配角。（路透）
小勞勃道尼和愛蜜莉布朗（圖）分別入圍最佳男女配角。（路透）
小勞勃道尼（圖）和愛蜜莉布朗分別入圍最佳男女配角。（路透）
小勞勃道尼（圖）和愛蜜莉布朗分別入圍最佳男女配角。（路透）

入圍 奧本海默 芭比

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