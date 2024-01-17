艾瑪史東力挺愛隊 湖人主場戴太陽隊球帽

好萊塢女星艾瑪史東日前進場觀看太陽對上湖人的比賽，她竟在湖人大本營比著頭上的太陽隊帽子。（路透）

好萊塢 女星艾瑪史東（Emma Stone）日前進場觀看太陽對上湖人 的比賽，當她被鏡頭拍攝時，她竟在湖人大本營比著頭上的太陽隊帽子，宣示太陽死忠球迷身分。她離場前還疑似向太陽球員艾倫（Grayson Allen）說再見，引發網友熱議。

艾倫當天表現平平，但太陽仍輕取湖人，從畫面中可見，艾瑪史東離場前似乎對著艾倫說再見，讓許多網友相當羨慕，不過也有人認為她是和坐在旁邊的布克（Devin Booker）告別。

艾倫受訪時還原當下狀況：「我覺得她根本沒有和我說再見或看我一眼。有趣的是影片中，我們看起來像直視對方，這樣的事很容易被斷章取義。我不知道她是太陽球迷，但有她這樣的球迷真是太好了。」

太陽「大哥」杜蘭特（Kevin Durant）也談到這件事，「我認為她只是向全隊揮手與交談，她沒有特別對艾倫這樣做。」