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艾美獎頒獎「怒嗆人生」黃艾莉成為亞裔首位視后

世界新聞網／輯
黃艾莉成為亞裔首位艾美獎視后。（路透）
黃艾莉成為亞裔首位艾美獎視后。（路透）

好萊塢一眾明星今天出席延後4個月終於舉行的「艾美獎」（Emmy Awards）頒獎典禮，黃艾莉（Ali Wong）憑「怒嗆人生」（Beef）獲得最佳迷你影集或電視電影女主角，成為亞裔首位艾美獎視后。

近年吳珊卓曾三提艾美獎劇情類女主，未得。再往前要追溯到40年前島田陽子憑「幕府將軍」提名女主角獎項

「繼承之戰」（Succession）、「大熊餐廳」（ The Bear）與「怒嗆人生」延續頒獎季強勁勢頭，橫掃各類別獎項。

根據市場調查公司「尼爾森」（Nielsen）的Gracenote娛樂產業資料庫，今年有將近2/3的艾美獎入圍作品來自各大串流平台，是歷來最高占比。

以下為主要得獎名單

最佳劇情類影集／「繼承之戰」

最佳劇情類影集男主角／基倫克金（Kieran Culkin）「繼承之戰」

最佳劇情類影集女主角／莎拉史努克（（Sarah Snook）「繼承之戰」

最佳劇情類影集男配角／馬修麥費狄恩（Matthew Macfadyen）「繼承之戰」

最佳劇情類影集女配角／珍妮佛克莉姬（Jennifer Coolidge）「白蓮花大飯店」（ The White Lotus）

最佳喜劇類影集／「大熊餐廳」

最佳喜劇類影集男主角／傑瑞米艾倫懷特（Jeremy Allen White）「大熊餐廳」

最佳喜劇類影集女主角／昆塔布倫森（Quinta Brunson）「小學風雲」（ Abbott Elementary）

最佳喜劇類影集男配角／艾邦摩斯貝克許（Ebon Moss-Bachrach）「大熊餐廳」

最佳喜劇類影集女配角／阿尤艾德維利（Ayo Edebiri）「大熊餐廳」

最佳迷你影集／「怒嗆人生」

最佳迷你影集或電視電影男主角／史蒂芬元（Steven Yeun）「怒嗆人生」

最佳迷你影集或電視電影女主角／黃艾莉（Ali Wong）「怒嗆人生」

最佳迷你影集或電視電影男配角／保羅華特豪澤（Paul Walter Hauser）「黑鳥」（Black Bird）

最佳迷你影集或電視電影女配角／奈西娜許（Niecy Nash-Betts）「怪物：食人魔達默」（ Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story）

艾美獎 亞裔 入圍

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