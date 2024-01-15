我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

賴清德才當選總統 諾魯宣布與中華民國斷交

亞利桑納州熱氣球墜毀 4死1重傷

男友崔維斯凱爾西傳不願簽婚前協議 泰勒絲婚事卡關

記者蘇詠智／綜合報導
泰勒絲的感情發展仍然備受各方關心。（取材自Instagram）
泰勒絲的感情發展仍然備受各方關心。（取材自Instagram）

美國演藝圈話題女王泰勒絲(Taylor Swift)，近期和美式足球堪薩斯城酋長隊的邊鋒崔維斯凱爾西(Travis Kelsey)熱戀。她常去球場觀戰，也常成為比賽轉播的鏡頭捕捉目標。八卦小報都在傳他倆可能很快就要訂婚，還推測機率最大應該是在約會滿周年的7月，崔維斯就會向泰勒絲求婚。然而，專門報導明星與名流八卦的「國家詢問報」，卻逆風稱他們的婚事卡關，原因在崔維斯拒絕跟泰勒絲簽署婚前協議。

眾所周知，泰勒絲的財富驚人，最新估計是已達11億元，她當然會想要先保障好自身的鉅額財產，崔維斯凱爾西身為美式足球不算小牌的球星，經濟狀況不可能太差，只是相較於平民百姓他可以稱得上富有，比起超級富婆泰勒絲，就真是小巫見大巫。倘若兩人婚姻沒能白頭偕老，泰勒絲又沒跟崔維斯有婚前協議，財產就會嚴重縮水。

但據報導，崔維斯凱爾西也是自尊心極強，覺得泰勒絲若真的要簽婚前協議，就是對他不信任。知情人士透露，在崔維斯的想法中，如果真的要結婚，就是一輩子的事，他不會馬虎看待，也對這些觀念既頑固又堅持不變。泰勒絲一時之間要使他改換想法，恐怕沒那麼容易。而她過去曾經那麼多次愛昏頭，卻也從未真的走進婚姻，顯然在真正要緊的事項上，她還是不會讓感情壓倒理智的。

崔維斯凱爾西被傳不願簽婚前協議。（路透資料照片）
崔維斯凱爾西被傳不願簽婚前協議。（路透資料照片）

泰勒絲 足球

上一則

余文樂婚變刪IG？只是「強迫症發作」

下一則

「新聞女王」大贏家 佘詩曼三奪萬千星輝視后

延伸閱讀

泰勒絲定制羽絨服爆火 出自49人球星妻子之手

泰勒絲定制羽絨服爆火 出自49人球星妻子之手
泰勒絲婚事加速 卻因此事卡關？情侶總難通過這考驗

泰勒絲婚事加速 卻因此事卡關？情侶總難通過這考驗
泰勒絲、凱爾西訂婚？ 傳約會滿周年的7月最有可能

泰勒絲、凱爾西訂婚？ 傳約會滿周年的7月最有可能
泰勒絲訂婚…還早 趕不及西洋情人節 今年7月最有可能

泰勒絲訂婚…還早 趕不及西洋情人節 今年7月最有可能

熱門新聞

孟耿如(左)日前曬出全家福近照。圖／摘自臉書

黃子佼又傳「輕生」孟耿如火速發聲喊「不懂」

2024-01-08 14:47
唐嫣將「汪小姐」一角詮釋得淋漓盡致。(取材自微博)

唐嫣演活「汪小姐」 曾問王家衛為何選她？ 答案好暖心…

2024-01-10 20:32
金球獎最佳男主保羅吉馬蒂(Paul Giamatti)被拍到在In-N-Out用餐。(截取自X)

領完金球最佳男主 他去In-N-Out慶祝被拍到 獎杯放桌上

2024-01-09 13:51
林奕嵐(左)與伊能靜的兒子「小哈利」庾恩利是好友，兩人一同遊歐洲。圖／周子娛樂提供

小王祖賢遊歐曝「親密照」 男友人身分竟是超紅星二代

2024-01-12 17:02
唐嫣氣場全開，讓人想起當年的金鷹女神。(取材自微博)

微博之夜紅毯 楊冪「旗袍開高衩到腿根」…比美劉詩詩、唐嫣

2024-01-13 20:34
銀色夫妻林子祥(右)、葉蒨文28年前挺過風風雨雨宣布結婚。（取材自微博）

林子祥當年拋家棄子「扶正」葉蒨文 正宮相隔28年發聲

2024-01-12 20:37

超人氣

更多 >
施明德辭世／一生情史豐富 奉行不主動、不拒絕、不負責

施明德辭世／一生情史豐富 奉行不主動、不拒絕、不負責
曾與蕭美琴有過一段情？ 中國媒體前總編輯急撇清

曾與蕭美琴有過一段情？ 中國媒體前總編輯急撇清
紐約法拉盛燒烤店夫妻打架 店員勸架竟被捅傷

紐約法拉盛燒烤店夫妻打架 店員勸架竟被捅傷
泰勒絲婚事加速 卻因此事卡關？情侶總難通過這考驗

泰勒絲婚事加速 卻因此事卡關？情侶總難通過這考驗
民進黨前主席施明德 83歲生日凌晨辭世

民進黨前主席施明德 83歲生日凌晨辭世