評論家選擇獎電視類 3劇瓜分天下 「亞森·羅蘋」出頭

「亞森·羅蘋」將經典原著創意改編，得到評論家選擇獎的最佳外語劇集大獎。(取材自IMDb)

美國娛樂圈的盛事之一「評論家選擇獎」，今年電視類的部分，幾乎重演上周金球獎 的「繼承之戰」(Succession)、「大熊餐廳」(The Bear)、「怒嗆人生」(Beef)三分天下的情況，三齣戲不但再度分別包辦最佳戲劇影集、最佳喜劇影集、最佳迷你影集等大獎，三組男女主角也繼金球獎成為視帝視后之後，再度在評論家選擇獎獲獎。

「繼承之戰」戲中的兄妹基倫克金(Kieran Culkin)、莎拉史努克(Sarah Snook)奪戲劇類視帝視后，戲劇類男配角意外由「晨間直播秀」(The Morning Show)比利庫達普(Billy Crudup)擊退「繼承之戰」馬修麥費迪恩(Matthew Macfadyen)勝出，戲劇類女配角則和金球獎一樣是「王冠」(The Crown)裡扮演熟年版黛安娜王妃 的伊莉莎白戴比基(Elizabeth Debicki)獲獎。

「王冠」伊莉莎白戴比基獲頒評論家選擇獎最佳戲劇影集女配角。（路透）

「大熊餐廳」傑瑞米艾倫懷特(Jeremy Allen White)、阿尤艾德維利(Ayo Edebiri)獲喜劇類視帝視后，喜劇類男配角同樣是由該劇的艾邦摩斯巴赫拉克(Ebon Moss-Bachrach)得獎，喜劇類女配角得主則是「破案三人行」(Only Murders in the Building)梅莉史翠普(Meryl Streep)。

「怒嗆人生」史蒂芬元(Steven Yeun)與黃艾莉(Ali Wong)拿下最佳迷你影集或電視電影視帝視后，該劇的瑪莉亞貝羅(Maria Bello)得到最佳迷你影集或電視電影女配角獎，「Fellow Travelers」強納森貝利(Jonathan Bailey)則是此類的最佳男配角得主。「常識女王」(Quiz Lady)獲得最佳電視電影獎。