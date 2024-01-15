評論家選擇獎 「芭比」、「奧本海默」雙贏 艾瑪史東奪后座

艾瑪史東以「可憐的東西」在評論家選擇獎封后。（路透）

今年的奧斯卡 金像獎被看好將是去年夏天在美國雙雙大賣的「芭比 」(Barbie)與「奧本海默 」(Oppenheimer)之間的戰爭，日前頒發的金球獎，後者大獲全勝，拿下最佳戲劇類影片、導演、男主角等五項大獎，前者卻只獲頒最佳原創歌曲以及新增的「電影票房成就獎」等兩小獎，氣勢有很大落差。才剛結束、同樣被視為奧斯卡大風向球的「評論家選擇獎」，「芭比」拉近不少和「奧本海默」的距離，兩片各自拿下六項與七項獎。

「芭比」這次一連拿下最佳喜劇片、最佳原著劇本、最佳服裝設計、最佳製作設計、最佳妝髮、最佳歌曲（I'm Just Ken）等六項獎，僅次於獲七項獎的「奧本海默」，兩片並列電影類的大贏家。但「奧本海默」的七座獎分別是最佳影片、最佳導演克里斯多夫諾蘭（Christopher Nolan）、最佳男配角小勞勃道尼（Robert Downey Jr.）、最佳整體演出、最佳攝影、最佳剪輯、最佳視覺效果，在分量上還是明顯贏過「芭比」，奧斯卡上的氣勢依舊領先。

「滯留生」保羅賈麥提獲選為評論家選擇獎最佳男主角。（路透）

本屆評論家選擇獎電影類的競賽，除了兩大贏家，亞歷山大潘恩(Alexander Payne)執導的最新力作「滯留生」(The Holdovers)，獲得最佳男主角保羅賈麥提（Paul Giamatti）、最佳女配角達芬喬伊藍道夫（Da'Vine Joy Randolph）、最佳年輕演員多米尼克塞薩（Dominic Sessa）等三獎，成了少數在「芭比海默」外唯一能拿下超過一座獎的電影。「可憐的東西」大膽演出令人驚豔的艾瑪史東(Emma Stone)，擊退最大對手「花月殺手」(Killers of the Flower Moon)莉莉葛萊史東(Lily Gladstone)，成為最佳女主角得主。