我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

賴清德才當選總統 諾魯宣布與中華民國斷交

亞利桑納州熱氣球墜毀 4死1重傷

評論家選擇獎 「芭比」、「奧本海默」雙贏 艾瑪史東奪后座

記者蘇詠智／綜合報導
艾瑪史東以「可憐的東西」在評論家選擇獎封后。（路透）
艾瑪史東以「可憐的東西」在評論家選擇獎封后。（路透）

今年的奧斯卡金像獎被看好將是去年夏天在美國雙雙大賣的「芭比」(Barbie)與「奧本海默」(Oppenheimer)之間的戰爭，日前頒發的金球獎，後者大獲全勝，拿下最佳戲劇類影片、導演、男主角等五項大獎，前者卻只獲頒最佳原創歌曲以及新增的「電影票房成就獎」等兩小獎，氣勢有很大落差。才剛結束、同樣被視為奧斯卡大風向球的「評論家選擇獎」，「芭比」拉近不少和「奧本海默」的距離，兩片各自拿下六項與七項獎。

「芭比」這次一連拿下最佳喜劇片、最佳原著劇本、最佳服裝設計、最佳製作設計、最佳妝髮、最佳歌曲（I'm Just Ken）等六項獎，僅次於獲七項獎的「奧本海默」，兩片並列電影類的大贏家。但「奧本海默」的七座獎分別是最佳影片、最佳導演克里斯多夫諾蘭（Christopher Nolan）、最佳男配角小勞勃道尼（Robert Downey Jr.）、最佳整體演出、最佳攝影、最佳剪輯、最佳視覺效果，在分量上還是明顯贏過「芭比」，奧斯卡上的氣勢依舊領先。

「滯留生」保羅賈麥提獲選為評論家選擇獎最佳男主角。（路透）
「滯留生」保羅賈麥提獲選為評論家選擇獎最佳男主角。（路透）

本屆評論家選擇獎電影類的競賽，除了兩大贏家，亞歷山大潘恩(Alexander Payne)執導的最新力作「滯留生」(The Holdovers)，獲得最佳男主角保羅賈麥提（Paul Giamatti）、最佳女配角達芬喬伊藍道夫（Da'Vine Joy Randolph）、最佳年輕演員多米尼克塞薩（Dominic Sessa）等三獎，成了少數在「芭比海默」外唯一能拿下超過一座獎的電影。「可憐的東西」大膽演出令人驚豔的艾瑪史東(Emma Stone)，擊退最大對手「花月殺手」(Killers of the Flower Moon)莉莉葛萊史東(Lily Gladstone)，成為最佳女主角得主。

最佳外語片則是榮獲去年坎城影展最佳影片金棕櫚獎、卻意外沒被法國選入角逐奧斯卡最佳國際電影的「墜惡真相」(Anatomy of a Fall)勝出。

小勞勃道尼憑「奧本海默」獲最佳男配角獎。（路透）
小勞勃道尼憑「奧本海默」獲最佳男配角獎。（路透）

芭比 奧本海默 奧斯卡

上一則

于正新戲被放鳥 曬聊天紀錄諷「小周芷若」祝緒丹人品差

下一則

「蜂刑者」隱射杭特拜登犯罪事蹟？導演吐實情

延伸閱讀

「芭比」滿血回歸 評論家選擇獎與「奧本海默」雙贏

「芭比」滿血回歸 評論家選擇獎與「奧本海默」雙贏
「芭比」瑪格蘿比腳太美讓粉絲瘋狂？砸重金保險玉足

「芭比」瑪格蘿比腳太美讓粉絲瘋狂？砸重金保險玉足
奧斯卡另一大風向球將頒發 李奧納多爭小金人提前出局

奧斯卡另一大風向球將頒發 李奧納多爭小金人提前出局
艾瑪史東「全裸賣身」佛心價35元 未婚夫也無奈

艾瑪史東「全裸賣身」佛心價35元 未婚夫也無奈

熱門新聞

孟耿如(左)日前曬出全家福近照。圖／摘自臉書

黃子佼又傳「輕生」孟耿如火速發聲喊「不懂」

2024-01-08 14:47
唐嫣將「汪小姐」一角詮釋得淋漓盡致。(取材自微博)

唐嫣演活「汪小姐」 曾問王家衛為何選她？ 答案好暖心…

2024-01-10 20:32
金球獎最佳男主保羅吉馬蒂(Paul Giamatti)被拍到在In-N-Out用餐。(截取自X)

領完金球最佳男主 他去In-N-Out慶祝被拍到 獎杯放桌上

2024-01-09 13:51
林奕嵐(左)與伊能靜的兒子「小哈利」庾恩利是好友，兩人一同遊歐洲。圖／周子娛樂提供

小王祖賢遊歐曝「親密照」 男友人身分竟是超紅星二代

2024-01-12 17:02
唐嫣氣場全開，讓人想起當年的金鷹女神。(取材自微博)

微博之夜紅毯 楊冪「旗袍開高衩到腿根」…比美劉詩詩、唐嫣

2024-01-13 20:34
銀色夫妻林子祥(右)、葉蒨文28年前挺過風風雨雨宣布結婚。（取材自微博）

林子祥當年拋家棄子「扶正」葉蒨文 正宮相隔28年發聲

2024-01-12 20:37

超人氣

更多 >
施明德辭世／一生情史豐富 奉行不主動、不拒絕、不負責

施明德辭世／一生情史豐富 奉行不主動、不拒絕、不負責
曾與蕭美琴有過一段情？ 中國媒體前總編輯急撇清

曾與蕭美琴有過一段情？ 中國媒體前總編輯急撇清
紐約法拉盛燒烤店夫妻打架 店員勸架竟被捅傷

紐約法拉盛燒烤店夫妻打架 店員勸架竟被捅傷
泰勒絲婚事加速 卻因此事卡關？情侶總難通過這考驗

泰勒絲婚事加速 卻因此事卡關？情侶總難通過這考驗
民進黨前主席施明德 83歲生日凌晨辭世

民進黨前主席施明德 83歲生日凌晨辭世