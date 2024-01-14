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「芭比」滿血回歸 評論家選擇獎與「奧本海默」雙贏

記者蘇詠智／即時報導
「Barbie芭比」編導葛莉塔潔薇（左），與身兼製片的女主角瑪格蘿比，開心領取最佳喜劇片獎。（路透）
「Barbie芭比」編導葛莉塔潔薇（左），與身兼製片的女主角瑪格蘿比，開心領取最佳喜劇片獎。（路透）

今年的奧斯卡金像獎被看好將是去年夏天在美國雙雙大賣的「芭比」（Barbie）與「奧本海默」（Oppenheimer）之間的戰爭，上周頒發的金球獎，後者大獲全勝，拿下最佳戲劇類影片、導演、男主角等5項大獎，前者卻只獲頒最佳原創歌曲以及新增的「電影票房成就獎」等兩小獎，氣勢有很大落差。才剛結束、同樣被視為奧斯卡大風向球的「評論家選擇獎」，「芭比」拉近不少和「奧本海默」的距離，兩片各自拿下6項與7項獎。

評論家選擇獎是由美加地區數百位廣播、電視、網路等影評人一同選出，曾經是奧斯卡命中率不輸金球獎、甚至有幾年超越金球獎的重要風向球，因而頒獎典禮上星光熠熠，上周在金球獎頒獎現身的紅星也大都出現在評論家選擇獎的紅毯上，不過這一次，「Barbie芭比」一掃在金球獎多項入圍卻大都摃龜的陰霾，一連拿下最佳喜劇片、最佳原著劇本、最佳服裝設計、最佳製作設計、最佳妝髮、最佳歌曲（I’m Just Ken）等6項獎，僅次於獲7項獎的「奧本海默」，兩片並列電影類的大贏家。但「奧本海默」的7座獎分別是最佳影片、最佳導演（克里斯多夫諾蘭）、最佳男配角（小勞勃道尼）、最佳整體演出、最佳攝影、最佳剪輯、最佳視覺效果，在分量上還是明顯贏過「Barbie芭比」，奧斯卡上的氣勢依舊領先。

本屆評論家選擇獎電影類的競賽，除了兩大贏家，亞歷山大潘恩執導的最新力作「滯留生」，獲得最佳男主角（保羅賈麥提）、最佳女配角（達芬喬伊藍道夫）、最佳年輕演員（多米尼克塞薩）等3獎，成了少數在「芭比海默」外唯一能拿下超過1座獎的電影。「可憐的東西」大膽演出令人驚豔的艾瑪史東，擊退最大對手「花月殺手」莉莉葛萊史東，成為最佳女主角得主。曾經是奧斯卡影后最強大指標之一的評論家選擇獎，近10年來卻有4次未命中小金人得主，包括去年也沒頒給「媽的多重宇宙」楊紫瓊，因此莉莉葛萊史東還有得拚，但「花月殺手」在評論家選擇獎就空手而回。

最佳改編劇本與最佳配樂分別頒給了「American Fiction」和Netflix「絕地盟約」。最佳外語片則是榮獲去年坎城影展最佳影片金棕櫚獎、卻意外沒被法國選入角逐奧斯卡最佳國際電影的「墜惡真相」勝出，法國後來推舉的代表「火上鍋」則在評論家選擇獎成了「墜惡真相」的手下敗將。最佳動畫片是去年夏天大賣的「蜘蛛人：穿越新宇宙」獲獎，近來聲勢攀高的宮﨑駿「蒼鷺與少年」落敗。

「滯留生」保羅賈麥提獲選為評論家選擇獎最佳男主角。（路透）
「滯留生」保羅賈麥提獲選為評論家選擇獎最佳男主角。（路透）
艾瑪史東以「可憐的東西」在評論家選擇獎封后。（路透）
艾瑪史東以「可憐的東西」在評論家選擇獎封后。（路透）
小勞勃道尼憑「奧本海默」獲最佳男配角獎。（路透）
小勞勃道尼憑「奧本海默」獲最佳男配角獎。（路透）

奧斯卡 芭比 金球獎

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