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娜塔莉波曼要離婚了？ 被爆分居偷腥夫

記者蘇詠智／綜合報導
娜塔莉波曼(左)被傳已決定和外遇的丈夫班傑明離婚。(路透資料照片)
娜塔莉波曼(左)被傳已決定和外遇的丈夫班傑明離婚。(路透資料照片)

好萊塢知名紅星的感情發展，永遠是外界關注焦點：奧斯卡影后娜塔莉波曼(Natalie Portman)與芭蕾舞者丈夫班傑明米皮(Benjamin Millepied)，超過十年的婚姻，由於班傑明和年輕女環保人士的外遇戀情受到打擊，她經過大半年的療傷之後，似已決定離婚；「蜘蛛人」(Spider-Man)情侶辛蒂亞(Zendaya)與湯姆霍蘭德(Tom Holland)則是因女方近期社群網站停止追蹤所有人，引發影迷的擔憂，但湯姆已經否認情變。

娜塔莉波曼丈夫班傑明米皮傳出外遇20多歲的環保女將卡蜜兒艾蒂安(Camille Étienne)，娜塔莉雖知情卻無法立刻下定決心。去年8月娜塔莉就已被發現未戴婚戒，近日受訪時更提到與子女住在巴黎，完全沒有提到班傑明。

據英國「每日郵報」報導，班傑明常在美國工作，和娜塔莉已經分居，離婚應已成定局，雖然至今雙方都還沒有人正式提出申請，想要破鏡重圓是不太可能。

比起娜塔莉波曼與班傑明米皮早就有婚變的消息，一直形影不離的湯姆霍蘭德和辛蒂亞，從去年10月以後就未曾合照。加上辛蒂亞退追所有人這充滿玄機的舉動，關心他們的年輕粉絲當然會擔心，「情變」風聲開始傳出。直到湯姆被狗仔攝影當面問到這件事，親口否認和辛蒂亞分手。

歐美娛樂報導，則稱有知情人士透露，他們跨年假期還一起度過，影迷暫時不用緊張。

樂壇小天后亞莉安娜(Ariana Grande)則是因被認為破壞現任男友伊森史萊特(Ethan Slater)的婚姻，被貼上「狐狸精」的標籤。她最近出新歌「Yes, And？」，歌詞唱道：「現在，我已經厭倦了一直在意你們怎麼想，我不會在躲在你們的期望之下了，或改變我最真實的自己」，顯然對於一切的批評都已經看開。

湯姆霍蘭德(左)否認與辛蒂亞情變。(路透資料照片)
湯姆霍蘭德(左)否認與辛蒂亞情變。(路透資料照片)

社群網站 奧斯卡 好萊塢

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