湯姆克魯斯太搶手 「捍衛戰士3」、「明日邊界」續集忙卡位

湯姆克魯斯是片商爭搶的焦點。(路透資料照片)

在好萊塢 走紅超過30年的湯姆克魯斯 (Tom Cruise)，才傳出要與華納探索集團攜手合作，揮別過去長期老夥伴派拉蒙，馬上就又有新聞稱派拉蒙已開始籌備「捍衛戰士3」(Top Gun)，上一集的編劇埃倫克魯格(Ehren Kruger)、導演約瑟夫考辛斯基(Joseph Kosinski)與兩位年輕飛官「公雞」麥爾斯泰勒(Miles Teller)、「劊子手」葛倫鮑威爾(Glen Powell )都會歸隊，埃倫克魯格已在編寫劇本中。

派拉蒙此舉被懷疑是「護盤」，但「好萊塢報導」稱，「捍衛戰士3」去年年底已在籌備，而且湯姆克魯斯和華納的新約也並非獨家，只是他一、兩年才出一部片，各家片商必須搶他的時間，華納的新片有可能要到2025、2026年才能開始動工。

為免派拉蒙再霸占湯姆克魯斯，華納也在遊說他趕快先拍2014年上映的「明日邊界」(Edge of Tomorrow)續集。當年此片砸下近1億8000萬元，全美票房剛好1億元，叫好不叫座，但愈來愈被推崇，連女主角艾蜜莉布朗(Emily Blunt)也一直向湯姆克魯斯喊話想拍續集。派拉蒙與華納搶湯姆克魯斯的檔期，都打出「續集牌」。

雖然「捍衛戰士：獨行俠」(Top Gun: Maverick)全球熱賣，乘勝追擊理所當然，但網友卻也不一定都對再拍第三集充滿期待，反而認為第二集已把故事收得很完美，第三集要怎麼超越？難度真的太高。