妮可基嫚：當年和湯姆克魯斯離婚 奪奧斯卡影后也空虛

妮可基嫚（左）與湯姆克魯斯曾是好萊塢最風光的明星夫妻。（路透資料照片）

湯姆克魯斯 (Tom Cruise)與妮可基嫚(Nicole Kidman)曾是好萊塢最受矚目的明星夫妻，來自澳洲 的妮可因為這段婚姻知名度大開，事業也隨著蒸蒸日上，但兩人終歸離異收場。離婚後沒兩年，妮可基嫚就以「時時刻刻」(The Hours)獲選為奧斯卡 金像獎最佳女主角，事業到了巔峰，更感到愛情落空的冷清。

近日妮可基嫚提到當天的情景，坦言：「我在私生活上還有很多掙扎，但我的事業卻非常好，對吧？」當天大家力拱她帶著剛到手的小金人，出席「浮華世界」舉辦的奧斯卡頒獎後派對，她本來不太想去，認為這樣子很招搖，一點也不謙虛，卻還是被說服在派對上露面。可是她稍後回到飯店，卻餓得叫了漢堡、薯條坐在飯店的樓梯上吃，一旁還有家人陪伴，接著就自己上床休息。