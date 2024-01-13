妮可基嫚：當年和湯姆克魯斯離婚 奪奧斯卡影后也空虛
湯姆克魯斯(Tom Cruise)與妮可基嫚(Nicole Kidman)曾是好萊塢最受矚目的明星夫妻，來自澳洲的妮可因為這段婚姻知名度大開，事業也隨著蒸蒸日上，但兩人終歸離異收場。離婚後沒兩年，妮可基嫚就以「時時刻刻」(The Hours)獲選為奧斯卡金像獎最佳女主角，事業到了巔峰，更感到愛情落空的冷清。
近日妮可基嫚提到當天的情景，坦言：「我在私生活上還有很多掙扎，但我的事業卻非常好，對吧？」當天大家力拱她帶著剛到手的小金人，出席「浮華世界」舉辦的奧斯卡頒獎後派對，她本來不太想去，認為這樣子很招搖，一點也不謙虛，卻還是被說服在派對上露面。可是她稍後回到飯店，卻餓得叫了漢堡、薯條坐在飯店的樓梯上吃，一旁還有家人陪伴，接著就自己上床休息。
哪知道孤枕果真難入眠，她愈想愈空虛，覺得一定要趕快找到新的戀情、要有愛人能分享榮耀與同樂，否則一切依舊冷清。她回想到昔日與湯姆克魯斯結婚，至少在各大公開場合，總是他們互相作伴，現在就算得到莫大的榮耀，也是孤單單自己一個。她說：「如果我再得一座，我告訴你，我會出去玩一整天。」因為她現在身旁已有了老公凱斯厄本(Keith Urban)，也有彼此所生的兩個女兒，她再也不會是孤零零一個人。
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