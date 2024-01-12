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「鷹眼」形象崩盤…新歡被爆是罪犯 還罵女友家人蠢貨

記者陳建嘉／綜合報導
「鷹眼」傑瑞米雷納傳出人設崩壞，新女友竟是重罪犯。（路透資料照片）
「鷹眼」傑瑞米雷納傳出人設崩壞，新女友竟是重罪犯。（路透資料照片）

52歲「鷹眼」傑瑞米雷納（Jeremy Renner）在漫威電影宇宙擔綱要角，多年以來一直形象良好，去年初在家剷雪時經歷車禍而受重傷，經過積極復健，原將在最近重返影壇，卻傳出與一名前科犯交往，兩人是從砲友升格為戀人，近期更傳出他對女方家長爆粗口，稱對方家人是「該死的蠢貨」，消息一出，讓不少網友都感到震驚。

英媒「每日郵報」指出，傑瑞米去年8月認識34歲美髮師安珀（Amber Monson），兩人一拍即合展開熱戀，還常互傳鹹濕自拍照，傑瑞米去年底還邀請女友全家人到自家作客，原本要度過愉快的團聚時光，但根據安珀的哥哥傑森（Jason Nelms）爆料，傑瑞米當天狀態極差，不僅喝醉酒，還向他們全家人狂罵「該死的蠢貨」。傑森說當時路況不佳，道路結冰，導致他們失去方向不知怎麼抵達傑瑞米的家，禮貌用電話詢問對方之後，傑瑞米卻對他們破口大罵，一度引起激烈口角，「他對待我們家人的態度非常糟糕」。

此外，傑瑞米的女友安珀也被起底，有知情人士表示她曾犯下逃逸、使用致命武器傷害、襲擊以及持有贓車等4項重罪，還被判刑入監服刑24至60個月，最近還違反緩刑規定，是一名不折不扣的重罪犯，這些負面消息讓原本形象正向積極的傑瑞米，人設大受影響，但迄今傑瑞米的經紀公司尚未回應這些傳言。

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