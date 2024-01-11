演員工會獎入圍公布 李奧納多意外落馬
被稱為好萊塢演員業界指標的2024年演員工會獎公布入圍名單，基本上雖與金球獎名單大致相同，但也爆出不少意外，電影類繼續由兩強「Barbie芭比」、「奧本海默」（Oppenheimer）入圍四項，席尼墨菲（Cillian Murphy）、瑪格蘿比（Margot Robbie）、萊恩葛斯林（Ryan Gosling）以及小勞勃道尼（Robert Downey Jr.）等人再度入圍，不過「花月殺手」（Killers of the Flower Moon）李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）首度掉出榜外，令人訝異。
在演員工會獎的「最佳整體演出獎」，除了「Barbie芭比」、「奧本海默」之外，另有「花月殺手」、「American Fiction」以及「紫色姐妹花」，影集類則由「繼承之戰」最終季獲得五項提名居冠，「泰德拉索：錯棚教練趣事多」、「大熊餐廳」、「最後生還者」分別以四項提名居次。
除了李奧納多之外，意外沒擠進入圍名單的人還有「五月的你，十二月的她」查爾斯梅爾頓（Charles Melton）、茱莉安摩爾（Julianne Moore）、「可憐的東西」馬克魯法洛（Mark Ruffalo），被認為可能影響入圍奧斯卡獎。美國演員工會獎被視為奧斯卡風向球，因許多成員也是美國影藝學院的一員，通常在此獲得聲勢的作品都能延續到奧斯卡。
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