演員工會獎入圍公布 李奧納多意外落馬

茱莉安摩爾意外沒有入圍演員工會獎。(美聯社)

被稱為好萊塢演員業界指標的2024年演員工會獎公布入圍 名單，基本上雖與金球獎名單大致相同，但也爆出不少意外，電影類繼續由兩強「Barbie芭比 」、「奧本海默」（Oppenheimer）入圍四項，席尼墨菲（Cillian Murphy）、瑪格蘿比（Margot Robbie）、萊恩葛斯林（Ryan Gosling）以及小勞勃道尼（Robert Downey Jr.）等人再度入圍，不過「花月殺手」（Killers of the Flower Moon）李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）首度掉出榜外，令人訝異。

在演員工會獎的「最佳整體演出獎」，除了「Barbie芭比」、「奧本海默」之外，另有「花月殺手」、「American Fiction」以及「紫色姐妹花」，影集類則由「繼承之戰」最終季獲得五項提名居冠，「泰德拉索：錯棚教練趣事多」、「大熊餐廳」、「最後生還者」分別以四項提名居次。