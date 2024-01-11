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被小甜甜墮胎爆料影響？賈斯汀刪光貼文

記者陳建嘉／綜合報導
布蘭妮（右）在新書爆出一堆關於賈斯汀的猛料，讓他備受各方抨擊。(路透資料照片)
布蘭妮（右）在新書爆出一堆關於賈斯汀的猛料，讓他備受各方抨擊。(路透資料照片)

小甜甜布蘭妮（Britney Spears） 的勁爆回憶錄「The Woman In Me」上市後果然引起熱烈話題，尤其她揭露曾為舊愛賈斯汀（Justin Timberlake）墮胎、後來賈斯汀用簡訊跟她分手等內容，激起粉絲的不滿，認為他對布蘭妮太過分，排山倒海的抨擊，讓賈斯汀心情跌谷底，日前有網友發現，賈斯汀刪光Instagram帳號中的所有貼文，先前他已經關閉留言功能，如今被不少網友猜測，是受不了網友鋪天蓋地的批評，才將貼文清空。

「PAGE SIX」報導指出，賈斯汀的帳號全數隱藏文章，只剩下大頭照，卻沒有做出進一步回應，最近則有相關人士傳出，賈斯汀雖然低調的讓電影「魔髮精靈：樂團在一起」（Trolls Band Together）上映，昔日夥伴重組也私下進行，但最近正在計畫新專輯捲土重來，還打算在2024年進行巡迴演出，如今比較像是要炒熱話題。

不過賈斯汀的名氣被重擊，能否恢復還是外界關注焦點。當年賈斯汀與布蘭妮分手後，布蘭妮在公眾眼前崩潰、形象嚴重下滑，還被法庭判由父親傑米監管她的生活，賈斯汀卻一路扶搖直上，事業大旺，從歌壇紅到影壇，享受好多年的風光。而今風水輪流轉，布蘭妮逮到機會報一箭之仇，知情人士稱：「她根本不在乎會冒犯到誰。」

墮胎

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