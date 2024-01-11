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席琳娜金球獎聊啥？否認跟泰勒絲抱怨甜茶

記者陳建嘉／綜合報導
提摩西夏勒梅和女友凱莉詹納在台下互動親密。(取材自Instagram)
提摩西夏勒梅和女友凱莉詹納在台下互動親密。(取材自Instagram)

第81屆金球獎頒獎典禮才剛落幕，沒想到席琳娜（Selena Gomez）、泰勒絲（Taylor Swift）被拍到交頭接耳聊八卦的畫面仍引起熱議，外傳兩人討論的對象便是「甜茶」提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet），席琳娜抱怨原本想與他合照，他卻怕身旁女友凱莉詹娜（Kylie Jenner）生氣而拒絕，讓席琳娜氣得找好友泰勒絲抱怨，此事在網路上吵得沸沸揚揚，席琳娜連忙發文否認此事。

席琳娜在金球獎典禮休息時間到泰勒絲座位旁，先是說悄悄話，表情看起來有些不滿，泰勒絲聽完後也張大嘴露出驚訝的表情，讓外界非常好奇；網友紛紛猜測，疑似是席琳娜要與提摩西夏勒梅合照，但他的女友凱莉詹娜坐在旁邊，所以拒絕了席琳娜的要求，這個有趣的花絮立刻傳遍全球網路。

「紐約郵報」八卦版請教唇語專家傑瑞米費里曼（Jeremy Freeman）來解讀，還真的與網友講的差不多，傑瑞米稱席琳娜對著兩位好友泰勒絲以及凱雷格施佩里（Keleigh Sperry）說：「她不肯跟我合照，他說不要。」凱雷接著問：「提摩西嗎？」席琳娜點了點頭，但泰勒絲在席琳娜耳邊講了幾句，這些話上無法被解讀出來，不知道她到底怎麼回應席琳娜。

但也有在場人士反駁，指出席琳娜當晚根本沒與提摩西交談，合照事件完全是無稽之談。

而在媒體大幅報導此事之後，席琳娜也親自用自己的IG留言「不！我是在告訴泰勒絲，我有兩個朋友來電了。事實上，這不關你們任何人的事」，回應讓網友大讚，誇讚她態度非常坦蕩。

席琳娜（左）與好姊妹泰勒絲在金球獎講悄悄話，意外成為焦點。(取材自Instagr...
席琳娜（左）與好姊妹泰勒絲在金球獎講悄悄話，意外成為焦點。(取材自Instagram)

泰勒絲 金球獎

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