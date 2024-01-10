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「水行俠」12年婚破碎 星妻訴離不求贍養費

記者蘇詠智／綜合報導
麗莎波奈特（右）訴請和傑森摩莫亞離婚。（美聯社）
麗莎波奈特（右）訴請和傑森摩莫亞離婚。（美聯社）

還能再相信愛情嗎？「水行俠」男主角傑森摩莫亞(Jason Momoa)與自己童年女神麗莎波奈特(Lisa Bonet)的婚姻確定將告一段落。他們在前年1月共同聲明表示要分開，將近兩年之後，麗莎終於遞交文件訴請離婚，結束兩人長達12年的婚姻，原因是「無法化解的歧異」；但列出的分開日期並非2022年1月，而是2020年10月7日，比他們的分手聲明還早了1年多。

麗莎波奈特年輕時在美國收視冠軍喜劇「天才老爹」(The Cosby Show)扮演比爾寇斯比(Bill Cosby)的二女兒，因大女兒被安排外地求學、不常住在家裡，二女兒就有如家中的大姐，她甜美俏麗的模樣在當時風靡美國青少年。

那時的傑森摩莫亞雖然只是小男孩，卻覺得電視裡的麗莎就是世上最美的女孩，一直視她為偶像，想不到多年之後，竟然有機會將心目中的女神娶回家，影迷們也都認為是一段佳話。怎料童話也有結束的一天，兩人最終仍是離異收場。

麗莎和傑森本來是麗莎成名較早，傑森在後苦苦追趕，而麗莎後來淡出演藝圈，習慣過低調的生活，傑森卻因為先後演出「冰與火之歌：權力遊戲」(Game of Thrones)與「水行俠」，知名度突飛猛進，甚至變成好萊塢紅星，也比較愛玩愛鬧，與麗莎間的距離愈來愈遠，終於決定要分道揚鑣。麗莎在文件中訴請和傑森一起取得孩子們的共同監護權，並沒有要求任何一方給另一方贍養費。

麗莎波奈特（右一）曾是「天才老爹」裡最受歡迎的少女偶像。（圖／摘自IMDb）
麗莎波奈特（右一）曾是「天才老爹」裡最受歡迎的少女偶像。（圖／摘自IMDb）
傑森摩莫亞愈紅，與妻子的距離就愈遠。（路透資料照片）
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