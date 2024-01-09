聽障、原住民、截肢的漫威英雄 迪士尼寄望「回聲女」救票房

「回聲女」主角阿拉奎柯克斯。（歐新社）

一名裝有義肢的聽障美國原住民 英雄，是否能在執行長批評製片之後，為迪士尼 （Disney）漫威 （Marvel）系列票房注入新的活水？

法新社報導，預定在Disney+和Hulu上架的串流影集「回聲女」（Echo）描述瑪雅洛佩茲（Maya Lopez）的故事。這位紐約罪犯改邪歸正，在奧克拉荷馬家鄉探索自己的原住民根源。

本身也是聽障、原住民且截肢的女主角阿拉奎柯克斯（Alaqua Cox）告訴記者：「我非常自豪能夠在一個為原住民發聲的平台代言…我們正在以正確的方式做這件事。」

但這部影集的上映正處於迪士尼的敏感時期，其漫威超級英雄電影在全球稱霸十多年後，近期票房慘澹。

迪士尼也發現自己身陷美國文化戰，被右派人士和共和黨政治人物批評敘事上「過於覺醒」。

志在角逐白宮大位的佛羅里達州州長德桑提斯（Ron DeSantis）曾批評迪士尼電影中日漸普遍的同性戀和非二元性別角色，從「巴斯光年」（Lightyear），到「元素方城市」（Elemental）皆然。

迪士尼執行長艾格（Bob Iger）去年11月表示，迪士尼編劇太過執著於傳遞「正面訊息」，「失去專注在需要注意的首要目標。」