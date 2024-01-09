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紐時揣測天后泰勒絲性向挨轟 密友批「冒犯、虛假、不恰當」

編譯盧思綸／即時報導
紐約時報文章揣測音樂天后泰勒絲性取向，在網路社群引發強烈反彈，泰勒絲密友批評「冒犯、虛假、不恰當」，部分網民甚至呼籲抵制紐時。（歐新社）
紐約時報文章揣測音樂天后泰勒絲性取向，在網路社群引發強烈反彈，泰勒絲密友批評「冒犯、虛假、不恰當」，部分網民甚至呼籲抵制紐時。（歐新社）

英國衛報報導，紐約時報一篇文章揣測音樂天后泰勒絲（Taylor Swift）性取向，在網路社群引發強烈反彈，泰勒絲密友也批評「冒犯、虛假、不恰當」，部分網民甚至呼籲抵制紐時。

在紐時一篇長達5,000字的文章中，編輯作者馬克斯（Anna Marks）主張，泰勒絲從音樂生涯早期便開始暗示自己是酷兒，「一次兩次可能是巧合，但放在一起看就另有內情了」。酷兒是指與異性戀不同的性取向或性別認同。

馬克斯也曾於2022年發表文章質疑當時和泰勒絲交往的英國流行歌手哈利史泰爾斯（Harry Styles）是同性纞。

對此泰勒絲密友匿名接受美國有線電視新聞網（CNN）訪問批評，「一些記者在寫泰勒絲的時候好像沒有底線，不管多冒犯人、虛假或不恰當，一律用所謂『觀點文章』作為保護。」

泰勒絲長期支持LGBTQ+族群，且在2019年接受《Vogue》雜誌專訪時公開反對美國各州破紀錄數量的反同法案，「基本上所有不是白人順性別男性的人的權益都被剝奪了」、「直到最近我才意識到我可以為一個自己不屬於的族群發聲」。

泰勒絲本人從未公開表達自己是酷兒。

34歲泰勒絲近月來與職業美式足球聯盟（NFL）球星凱爾西（Travis Kelce）熱戀中，球場時不時可以捕捉到她的身影。

泰勒絲過去曾和演員希德勒斯頓（Tom Hiddleston）、傑克葛倫霍（Jake Gyllenhaal）和梅爾(John Mayer)等人傳出緋聞，她的戀愛生活一直是小報和粉絲的關注焦點，也是她本人的創作素材。

泰勒絲 足球 哈利

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