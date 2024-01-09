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宮崎駿首摘金球 「蒼鷺與少年」獲獎沒人領 製作人發聲了

記者陳建嘉／綜合報導
鈴木敏夫的女兒看到獲獎，趕緊叫爸爸鈴木敏夫出來。（取材自X平台）
鈴木敏夫的女兒看到獲獎，趕緊叫爸爸鈴木敏夫出來。（取材自X平台）

宮﨑駿「蒼鷺與少年」全球上映以來票房屢破紀錄，更在金球獎打敗「星願」、「蜘蛛人：穿越新宇宙」、「超級瑪利歐兄弟電影版」一舉成為首座拿下最佳動畫獎的日本電影，但當天無人領獎，製作人鈴木敏夫稍後則發文感謝，並提到日本開春以來災禍不斷，希望這個好消息能給大家一些慰藉。

宮﨑駿「蒼鷺與少年」拿下日本首座金球獎最佳動畫電影獎。圖／©2023 Studi...
宮﨑駿「蒼鷺與少年」拿下日本首座金球獎最佳動畫電影獎。圖／©2023 Studio Ghibli

鈴木敏夫透過吉卜力工作室發出聲明，他表示，「我很高興得知『蒼鷺與少年』在金球獎獲得了一座獎的消息，這也是吉卜力獲得的第一座金球獎，感覺非常特別。自今年年初 以來，日本經歷了一系列不幸的地震與意外。我聽到很多人仍在災區等待救援的報導時感到非常絕望。在這樣的情況下，我希望獲獎的好消息能讓大家的臉上露出一份笑容，哪怕只是一點點」，並表示在美國發行夥伴攜手的情況下，他們期待「蒼鷺與少年」能取得更進一步的成功，十分感謝金球獎的這一殊榮」。

鈴木敏夫的作家女兒鈴木麻實子也在X上貼出父親原本一起看開獎，但暫時離開後反而錯過得獎一瞬間的影片，還瞬間要爸爸趕緊出來看電視，只見鈴木敏夫手忙腳亂走到客廳，接受全家人的恭喜影片，畫面相當可愛。「蒼鷺與少年」入圍金球獎兩項大獎，一個是已得獎的最佳動畫，另一個則是由久石讓操刀的最佳原創配樂，最後輸給了「奧本海默」，接下來則將挑戰奧斯卡獎最佳動畫獎。

金球獎 日本 奧斯卡獎

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