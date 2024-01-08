金球獎／席尼墨菲拚18年封帝 艾瑪史東擊退「芭比」奪影后

席尼墨菲上一次獲得金球獎提名已是18年前。(路透)

被視為奧斯卡前哨站的金球獎 7日開獎，「奧本海默 」（Oppenheimer）男主角席尼墨菲（Cillian Murphy）奪下劇情類電影最佳男主角。劇情類最佳女主角則是「花月殺手」（Killers of the Flower Moon）莉莉葛萊史東（Lily Gladstone），她也是第一位獲得該獎項的美洲原住民 。

席尼墨菲上台後先問：「我鼻子上有口紅嗎？不管了。」他稱讚諾蘭20年來做電影嚴謹專注、全心全意，也證實「在他的片場，演員完全沒有椅子坐」。

席尼墨菲堪稱是「奧本海默」全片的靈魂人物，三小時的電影繞著他發展，給他絕佳的發揮空間，這也是他與導演克里斯多夫諾蘭多度合作以來，首次扮演男主角。他致詞時謝謝20年來諾蘭夫妻的信任，也感謝「奧本海默」劇組，「拿出了讓人驚艷的表演」。

距離席尼墨菲上一次獲得金球獎提名的「冥王星早餐」（Breakfast on Pluto）已經有18年，他雖然是各方公認的實力派演員，卻很少受到美國演藝大獎的青睞，甚至未曾獲奧斯卡提名，金球獎的勝出，也讓他在小金人爭奪戰中取得強大的優勢。

首位原住民影后出爐

現年37歲的莉莉葛萊史東則在2016年在獨立片「屬於她們的片刻」（Certain Women）即有亮眼表現，如今在馬丁史柯西斯（Martin Scorsese）「花月殺手」的精湛演技讓她一舉站上更大舞台。美聯社將她評為2023年最佳突破藝人之一，盛讚她以令人難忘的演出帶觀眾挖掘了美國歷史上最黑暗的篇章之一。

莉莉葛萊史東是第一位獲得金球獎劇情電影類女主角獎的美洲原住民。(路透)

在音樂喜劇類電影方面，最佳女主獎由女星艾瑪史東（Emma Stone）以「可憐的東西」（Poor Things）奪下，這是她第八度入圍金球獎、繼「樂來越愛你」（La La Land）後二度贏得此獎。

艾瑪史東致詞時向製作人老公戴夫麥卡瑞（Dave McCary）告白，「我非常愛你。謝謝你所做的一切」，隨後感謝了「可憐的東西」的劇組成員。她在片中的角色是一個熱中肉慾滿足的人造人，有大量全裸、劇烈動作床戲，堪稱她從影最大尺度。她在致詞時表示，劇中角色貝拉「平等地接受好的和壞的，所有這些都很重要」。

艾瑪史東拿下音樂喜劇類電影最佳女主獎，這是她第八度入圍金球獎。(路透)

音樂喜劇類最佳男主獎，則由外型充滿喜感卻演技精湛的保羅吉馬蒂（Paul Giamatti）拿下，他在「保留者」（The Holdovers）裡飾演行徑怪異的老師。這是他第三次在金球獎得獎。