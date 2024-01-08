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金球獎／「奧本海默」5大獎最風光 諾蘭終獲導演獎

記者陳建嘉／即時報導
克里斯多夫諾蘭(左)喜獲最佳導演獎，右為他的妻子、電影製片人艾瑪湯瑪斯。(歐新社)
克里斯多夫諾蘭(左)喜獲最佳導演獎，右為他的妻子、電影製片人艾瑪湯瑪斯。(歐新社)

被視為「奧斯卡的前哨戰」的金球獎戰況激烈，去年夏天稱霸票房的「奧本海默」（Oppenheimer）大放異彩，一舉拿下劇情類最佳影片、劇情類最佳男主角、最佳導演和最佳男配角等五項大獎，堪稱最大贏家。

與「奧本海默」風格截然不同、在去年同一周末上映的「Barbie芭比」（Barbie）雖以入圍九項傲視群雄，卻只抱回兩獎，包括最佳原創歌曲以及新設的電影票房成就獎，並在最佳劇本獎項意外敗給法國劇情片「墜惡真相」（Anatomy of a Fall）。

而「奧本海默」導演克里斯多夫諾蘭（Christopher Nolan）從影20餘年首度拿下金球獎，他上台時表明獲獎這段路的心情是五味雜陳的，「我之前唯一一次登上這個舞台，是代表我們親愛的朋友希斯萊傑（Heath Ledger）領獎，這對我來說複雜又有挑戰性」，隨後向小勞勃道尼（Robert Downey Jr.）致謝，「當時我致詞時，我陷入困境，是小勞勃道尼吸引我的目光，為我投來了愛與支持的眼神，就像他現在給予我的眼神一樣」。

諾蘭並表示身為導演，他意識到自己所能做的，就是將各領域的菁英聚在一起，努力讓他們發揮出最好的水平，「感謝『奧本海默』的團隊，包括席尼墨菲（Cillian Murphy），這是我20年的搭檔，還有麥特戴蒙（Matt Damon）、佛羅倫絲普伊（Florence Pugh）、艾蜜莉布朗特（Emily Blunt），還有我們出色的團隊」，最後更難得向擔任製片合作多年的妻子艾瑪致謝，「艾瑪，我人生中的夥伴，感謝妳，我愛妳」。

奧本海默 金球獎 芭比

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