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金球獎／「奧本海默」5獎大贏家「芭比」入圍9項只抱2獎

金球獎／「奧本海默」5獎大贏家「芭比」入圍9項只抱2獎

世界新聞網／輯
席尼墨菲主演「奧本海默」拿下劇情類最佳影片、最佳男主角、最佳男配角與最佳導演以及最佳原創配樂，是本屆大贏家。(圖:UIP提供)
席尼墨菲主演「奧本海默」拿下劇情類最佳影片、最佳男主角、最佳男配角與最佳導演以及最佳原創配樂，是本屆大贏家。(圖:UIP提供)

去年夏天稱霸票房的「奧本海默」（Oppenheimer）今天在加州舉行的金球獎頒獎典禮大放異彩，一舉拿下劇情類最佳影片、劇情類最佳男主角、最佳導演和最佳男配角等5項大獎。

與「奧本海默」風格截然不同、在去年同一周末上映的「芭比」（Barbie）雖以入圍9項傲視群雄，今天卻只抱回2獎，包括最佳原創歌曲以及新設的電影票房成就獎，並在最佳劇本獎項意外敗給法國劇情片「墜惡真相」（Anatomy of a Fall）。

獲影評盛讚的「奧本海默」今天收穫頗豐，小勞勃道尼（Robert Downey Jr.）於典禮開始沒多久就拿下最佳男配角肯定，克里斯多福諾蘭（Christopher Nolan）勇奪最佳導演獎，席尼墨菲（Cillian Murphy）則一舉登上劇情類影帝寶座。

金球獎主持人喬科伊（Jo Koy）今天拿「奧本海默」3小時片長大開玩笑，除了「抱怨」這部片「還需要再演個1小時」，還說「我的新年新希望就是在2025年看完奧本海默」。

在馬丁史柯西斯（Martin Scorsese）作品「花月殺手」（Killers of the Flower Moon）中表現精湛的美洲原住民演員莉莉葛萊史東（Lily Gladstone），今天也不負眾望摘下劇情片最佳女主角獎。

「保留者」（The Holdovers）的達芬喬伊藍道夫（Da'Vine Joy Randolph）和保羅吉馬蒂（Paul Giamatti）則分別拿下最佳女配角獎和音樂喜劇類最佳男主角獎。

「可憐的東西」（Poor Things）獲頒音樂或喜劇類最佳影片，領銜主演的艾瑪史東（Emma Stone）憑藉此片一舉贏得音樂喜劇類最佳女主角獎。

好萊塢年度電影頒獎季由金球獎拉開序幕，並以奧斯卡金像獎頒獎典禮劃下華麗句點。今年的奧斯卡頒獎典禮將於3月10日舉行。

奧本海默 奧斯卡獎 金球獎

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