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金球獎／「芭比」輸給「可憐的東西」艾瑪史東喜劇類封后

世界新聞網／輯
艾瑪史東奪下音樂喜劇類最佳女主角。（美聯社）
艾瑪史東奪下音樂喜劇類最佳女主角。（美聯社）

金球獎得獎名單陸續出爐，「可憐的東西」（Poor Things）艾瑪史東（Emma Stone）打敗聲勢大熱的「芭比」（Barbie）瑪格蘿比（Margot Robbie），奪下音樂喜劇類最佳女主角。

艾瑪史東走上舞台開心向製作人老公戴夫麥卡瑞告白，「我非常愛你。謝謝你所做的一切！」隨後感謝了「可憐的東西」的劇組成員，她也提到，「我認為這是一部浪漫喜劇，因為我的角色『貝拉』是墜入生活本身，而不是一個人。 她平等地接受好的和壞的，所有這些都很重要」。

於本屆集到多達8度入圍的艾瑪史東，曾以「樂來越愛你」（La La Land）獲得金球獎影后，這次2度奪獎，艾瑪史東在「可憐的東西」飾演熱中肉慾滿足的人造人，一度在巴黎擔任娼妓，和各色男子袒裎交歡，不只有好幾幕的正面露三點畫面，全裸、劇烈動作床戲也有不少，堪稱她從影最大尺度。

在揭曉得獎者之前，鏡頭拍到入圍者之一的珍妮佛勞倫斯（Jennifer Lawrence）時，勞倫斯還開玩笑地對著鏡頭說，「如果我沒得獎，我就要走了」。勞倫斯以喜劇片「珍愛硬起來」（No Hard Feelings）入圍音樂喜劇類最佳女主角，最後公布得獎者是艾瑪史東後，勞倫斯依然興奮地大叫為對手喝采。

芭比 金球獎

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