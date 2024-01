「超感8人組」克里斯汀奧利佛墜機亡 兩幼女同行也罹難

德國男星克里斯汀奧利佛墜機身亡。(取材自Instagram)

曾參演美國影集「超感8人組」的德國男星克里斯汀奧利佛(Christian Oliver)驚傳墜機身亡,享年51歲,同行兩名幼女也不幸罹難。另外,「歡樂滿人間」影壇黃金年代迪士尼 經典女星葛萊妮絲強斯(Glynis Johns) 日前去世,享壽100歲。

噓!星聞綜合媒體報導,克里斯汀奧利佛與兩名女兒日前搭乘一架單引擎飛機自聖文森及格瑞那丁貝基亞島飛往島國聖露西亞的途中墜機。克里斯汀奧利佛與12歲女兒Annik、10歲女兒Madita,以及飛機擁有者兼駕駛員Robert Sachs四人全數罹難,遺體皆尋獲。

報導指出,起飛不久後駕駛員便向塔台通報「遇上麻煩」,正在返航,但不久後墜入大海,當地漁民、潛水員皆乘船前往事故現場協助。

克里斯汀奧利佛曾演出導演史蒂芬索德柏(Steven Soderbergh)執導的電影「柏林迷宮」(The Good German)、華卓斯基(The Wachowskis)姊妹執導的「駭速快手」(Speed Racer),他還參演了「超感8人組」(Sense 8)、「時空守衛」(Timeless) 、「納粹獵人」(Hunters)等影集,並為去年才上映的電影「印第安納瓊斯:命運輪盤」(Indiana Jones and the Dial of Destiny)中擔任配音。

另據報導,被視為好萊塢 影業「黃金年代」最後僅存的幾位明星之一、曾演出過「歡樂滿人間」(Mary Poppins)等觀眾耳熟能詳經典影片的英國女星葛萊妮絲強斯,日前在西好萊塢的安養機構中去世,享耆壽100歲。她的演藝生涯長達60年,也一度是曾獲奧斯卡 最佳男女主角與男女配角獎入圍者的最長壽代表。

葛萊妮絲強斯出身自演藝家庭,父親馬文強斯就是個演員,和劇團巡演至南非的普勒托利亞時,她在此出生。可是幾個月後,一家人就又回到英國。她則在少女時期開始跳上大銀幕,在此之前則已經有過豐富的舞台演出經驗。她曾以「夕陽西下」( Sunset Over the Horizon)一片提名奧斯卡最佳女配角,而「歡樂滿人間」裡的班克斯太太是她最膾炙人口的角色。