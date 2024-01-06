11年痛失3手足 「新好男孩」尼克卡特：徹底心碎

尼克卡特終於整理好心情，在社群網站上對大妹妹去世發表悼念。(取材自Instagram)

「新好男孩」（Backstreet Boys）成員尼克卡特（Nick Carter），曾經和弟妹一起拍攝真人秀「卡特之家」(House of Carters)，但前年弟弟亞倫卡特（Aaron Carter）在家中浴缸身亡，去年聖誕前妹妹芭比 珍卡特（Bobbie Jean Carter）也被發現在家中浴室內不省人事、41歲去世。一年之內弟妹相繼世，再加上11年前，他的另一個妹妹萊絲莉卡特（Leslie Carter）25歲猝逝，目前只剩小妹安琪兒卡特（Angel Carter）與同父異母的弟弟還健在。他在芭比珍的噩耗傳出快兩周，才有心情在社群網站 上發表悼念，發布了兩人童年時的合照，寫道：「我家人這些年來所承受的失去，可能要一輩子的時間才能平復，我徹底地心碎了。」

尼克卡特因為加入殿堂級的男孩天團「新好男孩」而大紅，幾位弟妹也跟著加入演藝圈，尤其以「新好弟弟」亞倫卡特曾經一度是風靡全美的男偶像，「卡特之家」才能因此而產生，哪知萊絲莉、亞倫、芭比珍都英年早逝，卡特家族面臨一次又一次的傷痛。

「卡特之家」芭比珍（左一）、亞倫（中）、萊絲莉（右二）都已離世，只剩尼克（右一）與安琪兒還健在。(取材自IMDb)