槓將出新專輯假消息 布蘭妮刪IG帳號：永不回樂壇

布蘭妮怒嗆她要再出新專輯的報導，放話絕不會回到樂壇。(取材自Instagram)

演藝人員的一舉一動總是受到外界注目，不管是還在圈內或是決心退出，免不了引發各方的熱烈迴響。打從成名以來，人生就充滿戲劇化遭遇的「小甜甜」布蘭妮(Britney Spears)，最近又發火了。這一次是針對八卦媒體稱她已經找了英美兩地的女性創作歌手酷娃恰莉、茱莉亞麥可斯幫她的新專輯寫歌，暗示歌迷再等待一些時候就會聽到她的新作。結果她氣到在社群網站 上發文罵道：「剛好這樣子我們就能夠清楚知道，這新聞的大部分內容都是垃圾，我絕對不會再回到樂壇了！」

「布蘭妮退出樂壇」，鐵定是會受到各方高度關注的大新聞，而且來自她本人的留言，應該有頗高的可信度？她發文這篇嗆聲文之後，把Instagram(IG)帳號裡的圖文內容全部刪光，隨後便刪除了IG帳號，感覺真的下定決心。然而她過去也常動不動刪光圖文，隔幾天後又回歸繼續發文，這個動作的嚴重性已被外界輕鬆視之。

只是她說「絕對不會再回來」，仍沒有太多人相信她已打定主意、不會改變心意，畢竟她才40出頭，不見得能夠下半輩子都不用再工作，且除了樂壇的工作外，大家也不認為她可以在完全沒接觸過的新領域裡取得像在樂壇一樣的成功。