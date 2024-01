「超感8人組」克里斯汀奧利弗墜機亡 2女兒罹難

好萊塢演員克里斯汀奧利弗墜機身亡。(美聯社)

格瑞那丁群島警方表示,曾演出Netflix影集「超感8人組」(Sense8)的德國 籍好萊塢演員克里斯汀奧利弗(Christian Oliver)搭乘的小飛機昨天在起飛不久後墜入加勒比海,他的兩名年幼女兒也喪命。

克里斯汀奧利弗曾與喬治克隆尼(George Clooney)一同演出電影「柏林迷宮」(The Good German),並參演2008年動作喜劇片「駭速快手」(Speed Racer)。電視劇作品包括「超感8人組」、「納粹 獵人」(Hunters)等。

法新社報導,格瑞那丁群島(Grenadines)警察在聲明中表示,克里斯汀奧利弗昨天搭乘一架私人擁有的單發動機飛機時意外喪生。

飛機失事後,漁民、潛水員與海岸防衛隊立即趕赴現場,尋獲4具遺體。

51歲的克里斯汀奧利弗與分別為10歲和12歲的愛女馬迪塔(Madita)和安尼克(Annik)一同罹難,飛行員薩克斯(Robert Sachs)也喪命。

這架飛機是在昨天正午不久後起飛,從格瑞那丁群島小島貝基亞島(Bequia)飛往聖露西亞島(St. Lucia)。

克里斯汀奧利弗一家人似乎在度假,他幾天前在社群媒體Instagram發布一張熱帶海灘的照片,並留言寫道:「來自天堂某處的問候!致大家和摯愛…2024年我們來了!」

克里斯汀奧利弗本名為克里斯汀克萊普瑟(Christian Klepser),他拍過60多部電影與電視作品,包括曾在湯姆克魯斯 (Tom Cruise)電影「行動代號:華爾奇麗雅」(Valkyrie)中扮演一個小角色,早期還曾演出電視劇「鐘聲拯救:新班級」(Saved by the Bell: The New Class)與電影「俏奶媽俱樂部」(The Baby-Sitters Club)。

在他的祖國德國,克里斯汀奧利弗參與了熱門警匪電視劇「極速特警」(Alarm fur Cobra 11)兩季的演出。