「超感8人組」克里斯汀奧利弗墜機亡 2女兒罹難

好萊塢演員克里斯汀奧利弗墜機身亡。（美聯社）

格瑞那丁群島警方表示，曾演出Netflix影集「超感8人組」（Sense8）的德國 籍好萊塢演員克里斯汀奧利弗（Christian Oliver）搭乘的小飛機昨天在起飛不久後墜入加勒比海，他的兩名年幼女兒也喪命。

克里斯汀奧利弗曾與喬治克隆尼（George Clooney）一同演出電影「柏林迷宮」（The Good German），並參演2008年動作喜劇片「駭速快手」（Speed Racer）。電視劇作品包括「超感8人組」、「納粹 獵人」（Hunters）等。

法新社報導，格瑞那丁群島（Grenadines）警察在聲明中表示，克里斯汀奧利弗昨天搭乘一架私人擁有的單發動機飛機時意外喪生。

飛機失事後，漁民、潛水員與海岸防衛隊立即趕赴現場，尋獲4具遺體。

51歲的克里斯汀奧利弗與分別為10歲和12歲的愛女馬迪塔（Madita）和安尼克（Annik）一同罹難，飛行員薩克斯（Robert Sachs）也喪命。

這架飛機是在昨天正午不久後起飛，從格瑞那丁群島小島貝基亞島（Bequia）飛往聖露西亞島（St. Lucia）。

克里斯汀奧利弗一家人似乎在度假，他幾天前在社群媒體Instagram發布一張熱帶海灘的照片，並留言寫道：「來自天堂某處的問候！致大家和摯愛…2024年我們來了！」

克里斯汀奧利弗本名為克里斯汀克萊普瑟（Christian Klepser），他拍過60多部電影與電視作品，包括曾在湯姆克魯斯 （Tom Cruise）電影「行動代號：華爾奇麗雅」（Valkyrie）中扮演一個小角色，早期還曾演出電視劇「鐘聲拯救：新班級」（Saved by the Bell: The New Class）與電影「俏奶媽俱樂部」（The Baby-Sitters Club）。

在他的祖國德國，克里斯汀奧利弗參與了熱門警匪電視劇「極速特警」（Alarm fur Cobra 11）兩季的演出。