11年失去3弟妹…「新好男孩」尼克哀嘆：徹底心碎了

「卡特之家」芭比珍（左一）、亞倫（中）、萊絲莉（右二）都已離世，只剩尼克（右一）與安琪兒還健在。（取材自IMDb）

「新好男孩」（Backstreet Boys）成員尼克卡特（Nick Carter），曾經和弟妹一起拍攝真人秀「卡特之家」（House of Carters），但前年弟弟亞倫（Aaron Carter）在家中浴缸身亡，去年耶誕前妹妹芭比 珍（Bobbie Jean Carter）也被發現在家中浴室內不省人事、41歲去世。一年之內弟妹相繼世，再加上11年前，他的另一個妹妹萊絲莉（Leslie Carter）25歲猝逝，目前只剩小妹安琪兒與同父異母的弟弟還健在。他在芭比珍的噩耗傳出快兩周，才有心情在社群網站 上發表悼念，發布了兩人童年時的合照，寫道：「我家人這些年來所承受的失去，可能要一輩子的時間才能平復，我徹底的心碎了」。