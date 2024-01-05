11年失去3弟妹…「新好男孩」尼克哀嘆：徹底心碎了
「新好男孩」（Backstreet Boys）成員尼克卡特（Nick Carter），曾經和弟妹一起拍攝真人秀「卡特之家」（House of Carters），但前年弟弟亞倫（Aaron Carter）在家中浴缸身亡，去年耶誕前妹妹芭比珍（Bobbie Jean Carter）也被發現在家中浴室內不省人事、41歲去世。一年之內弟妹相繼世，再加上11年前，他的另一個妹妹萊絲莉（Leslie Carter）25歲猝逝，目前只剩小妹安琪兒與同父異母的弟弟還健在。他在芭比珍的噩耗傳出快兩周，才有心情在社群網站上發表悼念，發布了兩人童年時的合照，寫道：「我家人這些年來所承受的失去，可能要一輩子的時間才能平復，我徹底的心碎了」。
尼克卡特因為加入殿堂級的男孩天團「新好男孩」而大紅，幾位弟妹也跟著加入演藝圈，尤其以「新好弟弟」亞倫卡特曾經一度是風靡全美的男偶像，「卡特之家」才能因此而產生，哪知萊絲莉、亞倫、芭比珍都英年早逝，卡特家族面臨一次又一次的傷痛。尼克寫道：「我的妹妹芭比珍突然離去才是最近發生的事，我徹底心碎，感謝你們所有關愛和友善的話語，這再一次提醒我們生命是珍貴、短暫的，以及要和我們所愛的人珍惜相處的時光」。
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