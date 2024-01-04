席琳娜拋震撼彈 「我累了 想退出歌壇」

小天后席琳娜自爆想要退出歌壇。（路透資料照片）

小天后席琳娜（Selena Gomez）貴為IG追蹤數最多的歌手，歌壇成就斐然，與小賈斯汀（Justin Biber）的戀情多次分合，也讓樂迷傳為佳話，只是她過往曾表示不堪於網路言論暴力以及工作壓力，近日她受訪時則坦言想要退出歌壇，「我只想冷靜一下，我累了」。

席琳娜接受Podcast節目「SmartLess podcast」訪談，為近年暴紅的推理喜劇影集「破案三人行」（Only Murders in the Building）宣傳，她表示自己雖然是一名歌手，但一直想要成為演員，「唱歌比較像是我的興趣愛好，我認為這會很有趣。我從未真正想過以歌手作為全職工作，很顯然我的興趣不同以往」，更說想要放下音樂事業，「我確實認為我心中還有一張專輯，下一張專輯可能就會是我的最後一張專輯。」

席琳娜不只曾經身心靈受創，更曾因為紅斑性狼瘡暫別演藝圈，疾病至今仍需靠藥物控制，提到歌唱事業，「我不認為自己是最好的歌手，但我確實知道如何講故事，而且我喜歡能夠創作歌曲」，認為在音樂方面比較有可能走向幕後，因為還得經營自己於疫情 期間推出的美妝品牌「Rare Beauty」，只能說時間可能會愈來愈不夠用。

席琳娜2013年因紅斑性狼瘡暫別演藝圈，2017年復發影響性命，當時她與女演員法蘭西亞瑞莎（Francia Raisa）是室友，席琳娜回家後崩潰大哭，坦言需要新的腎進行手術，但等待名單要7到10年才可能輪到她，法蘭西亞則伸出援手決定捐出自己的腎給席琳娜，兩人交情讓許多人津津樂道，兩人的閨密情也持續10多年，雖然一度因為席琳娜說泰勒絲 是她圈內唯一的好友讓這段關係微僵，但近期兩人已重修友誼。