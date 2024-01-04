曾控遭「水行俠2」刪戲分 安珀赫德突發聲

安珀赫德秀出拍「水行俠2」幕後照片，感謝粉絲支持。（取材自Instagram）

安珀赫德（Amber Heard）近日回歸超級英雄大片「水行俠 失落王國」（Aquaman and the Lost Kingdom），戲分受到注目，原本外界以為全遭刪除，但其實仍有一定戲分，只是多為動作戲，台詞僅11句，因為戲分不多所以沒有參與電影宣傳，不過她3日晚突然在IG貼出她拍「水行俠 失落王國」的照片，向粉絲表達感謝。

安珀曾在2022年與前夫強尼戴普（Johnny Depp）的誹謗官司中，表示自己才是這場官司的被害人，因為個人生活受到外界諸多批評，所以她在「水行俠」續集的戲分非常之少，不過導演溫子仁則在今年9月表示「水行俠 失落王國」原本就是以兄弟共同冒險的故事為主，安珀赫德的角色原本戲分就不多。