曾與成龍、李安合作 英國男星湯姆威爾金森75歲逝世

英國資深男演員湯姆威爾金森享年75歲。(路透)

曾兩度獲得奧斯卡 提名的英國資深男演員湯姆威爾金森（Tom Wilkinson）12月30日在家中突然去世，享年75歲，死亡原因尚不清楚。

湯姆威爾金森出演過130多部電影和電視作品，1997年，他因電影「一路到底：脫線舞男」（The Full Monty）成名，2002年憑「意外邊緣」（In the Bedroom）提名奧斯卡最佳男主角，2008年憑「全面反擊」（Michael Clayton）提名奧斯卡最佳男配角，代表作品包括「親密風暴」（Normal）、「金盞花大酒店」（The Best Exotic Marigold Hotel）、「蝙蝠俠：開戰時刻」（Batman Begins）、「戴珍珠耳環的少女」（Girl with a Pearl Earring）等。

常作為男配角出現的他，通常沒有與他演對手戲的演員那樣知名，但他數十年的電視、電影和舞台工作吸引了觀眾的目光和評論家的讚譽。

此外，湯姆威爾金森與中國電影有著深厚的淵源。1998年，他與成龍主演的動作電影「尖峰時刻」（Rush Hour）上映，片中飾演Thomas Griffin一角，片尾與成龍有著精采的對手戲。

除與成龍合作之外，1999年，他還參演了李安執導的電影「與魔鬼共騎」（Ride with the Devil），飾演Orton Brown一角；2000年，湯姆威爾金森參演由吳宇森執導的動作冒險電影「不可能的任務2」（Mission: Impossible II）。

湯姆生前兩個正在參與中的項目，其中一部電影叫做「Bone in the Throat」，目前已在後期製作中。