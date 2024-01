曾與成龍、李安合作 英國男星湯姆威爾金森75歲逝世

英國資深男演員湯姆威爾金森享年75歲。(路透)

曾兩度獲得奧斯卡 提名的英國資深男演員湯姆威爾金森(Tom Wilkinson)12月30日在家中突然去世,享年75歲,死亡原因尚不清楚。

湯姆威爾金森出演過130多部電影和電視作品,1997年,他因電影「一路到底:脫線舞男」(The Full Monty)成名,2002年憑「意外邊緣」(In the Bedroom)提名奧斯卡最佳男主角,2008年憑「全面反擊」(Michael Clayton)提名奧斯卡最佳男配角,代表作品包括「親密風暴」(Normal)、「金盞花大酒店」(The Best Exotic Marigold Hotel)、「蝙蝠俠:開戰時刻」(Batman Begins)、「戴珍珠耳環的少女」(Girl with a Pearl Earring)等。

常作為男配角出現的他,通常沒有與他演對手戲的演員那樣知名,但他數十年的電視、電影和舞台工作吸引了觀眾的目光和評論家的讚譽。

此外,湯姆威爾金森與中國電影有著深厚的淵源。1998年,他與成龍主演的動作電影「尖峰時刻」(Rush Hour)上映,片中飾演Thomas Griffin一角,片尾與成龍有著精采的對手戲。

除與成龍合作之外,1999年,他還參演了李安執導的電影「與魔鬼共騎」(Ride with the Devil),飾演Orton Brown一角;2000年,湯姆威爾金森參演由吳宇森執導的動作冒險電影「不可能的任務2」(Mission: Impossible II)。

湯姆生前兩個正在參與中的項目,其中一部電影叫做「Bone in the Throat」,目前已在後期製作中。