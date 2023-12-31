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重傷休養一年 「鷹眼」暗示近日重返劇組

記者蘇詠智／綜合報導
傑瑞米雷納這一整年都在努力調養，曾經出席迪士尼影音平台的活動。（路透資料照片）
傑瑞米雷納這一整年都在努力調養，曾經出席迪士尼影音平台的活動。（路透資料照片）

漫威英雄片中扮演「鷹眼」克林特巴頓(Clinton Barton)的傑瑞米雷納(Jeremy Renner)，2023年一開年就因為要救姪子而遭鏟雪車輾過受到重傷，還斷了30幾根骨頭，緊急送醫治療。他躺在病床上的照片曾讓無數影迷看了心疼，也曾被傳恐怕不休息個兩年很難再恢復正常的行動。結果近日他在社群網站上轉發同劇女星的貼文，暗示即將重返劇組，讓粉絲們都替他開心。

傑瑞米雷納的意外堪稱2023年初最受外界關心的大事之一，他始終很努力復健，復原情況也比預期要快、要好。他在影集「 Mayor Of Kingstown 」戲分吃重，該劇雖然評價褒貶不一，卻已經確定要做滿三季，男主角無法歸隊確實對攝製進度會造成問題。還好傑瑞米雷納經過一整年的調養，可以再度回歸拍攝，不只他自己很期待，影迷也很高興。

該劇女星艾瑪萊爾德(Emma Laird)在社群網站上發布和雷納同台的畫面，寫道：「它發生了。」雷納的轉貼則被視為是在含蓄的昭告天下，他就快要回到片場了。

近年來超級英雄片聲勢與昔日有天壤之別，曾是「復仇者聯盟」(The Avengers)系列要角的雷納，雖然沒有說過不再接此類型影片，但他似乎也暫時不會再碰這種類型的演出了。

傑瑞米雷納意外後在醫院治療的畫面，曾讓影迷看了都心疼。(取材自Instagram...
傑瑞米雷納意外後在醫院治療的畫面，曾讓影迷看了都心疼。(取材自Instagram)

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