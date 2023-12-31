我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

創業在美國／亞裔女孩艾桐 意外的美酒人生

警方稱失蹤中國留學生疑去「露營」 在超市購物照片曝光

妮可基嫚忙賺錢 和老公秀恩愛卻被酸像演戲 友人擔憂

記者蘇詠智／即時報導
妮可基嫚這兩年拚命接工作，友人擔憂她把自己累到撐不住。（歐新社資料照片）
妮可基嫚這兩年拚命接工作，友人擔憂她把自己累到撐不住。（歐新社資料照片）

妮可基嫚（Nicole Kidman）的前夫湯姆克魯斯（Tom Cruise）近期傳出熱戀俄羅斯名媛，新聞在全球各地發燒，但她近年來拚命工作猛接戲，也讓關心她的影迷與友人，對她的狀況頗為憂慮。

在過去兩年之間，妮可基嫚演出了五齣電視劇和三部電影，幾乎馬不停蹄，甚至還接下精品的品牌大使，更以幾個小時超過百萬美元的高價出席公司行號的私人活動，以她的身家據估計達2億6000萬元，根本不用這麼賣命賺錢，而且她看起來還像是要在短時間內賺快錢，令友人都懷疑她是不是有什麼狀況。

過往和湯姆克魯斯還是夫妻時，妮可基嫚有如金髮洋娃娃、美艷奪目，可是她現在常被認為微整形過頭，有時候臉部僵硬、頗不自然，這幾年則是愈來愈看得出身型削瘦，當然與她工作接著工作、簡直不得喘息有關。

根據專門報導明星與名人八卦的Radar網站，當她的丈夫凱斯厄本（Keith Urban）在機場接她準備一起過聖誕，他還很體貼的幫她開車門，然而卻完美的像是為了給大家拍而做的一場戲。妮可與凱斯結婚十多年，她雖然常會陪著身為鄉村樂歌手的他出席葛萊美頒獎等音樂人的場合，但八卦刊物還是三不五時唱衰他們的婚姻，認為她的財產是他的三倍多，「女強男弱」遲早會出問題。

妮可基嫚（左）與凱斯厄本人前常秀恩愛，卻老被傳婚姻有問題。（歐新社資料照片）
妮可基嫚（左）與凱斯厄本人前常秀恩愛，卻老被傳婚姻有問題。（歐新社資料照片）

但她的影迷才想不到那麼多，只是擔心她的健康會不會在過度的工作量之下受到影響，希望她不要再那麼疲累，可以好好放鬆，與凱斯和兩個女兒多多享受天倫之樂，她在演藝圈的地位不會因為放慢腳步而迅速暴跌。

湯姆克魯斯 葛萊美 俄羅斯

上一則

續集電影2024爭鋒 功夫熊貓、沙丘、微笑…粉絲敲碗

延伸閱讀

湯姆克魯斯愛女長大有如媽媽翻版 在校內也不提老爸

湯姆克魯斯愛女長大有如媽媽翻版 在校內也不提老爸
浪漫的背後充滿算計？湯姆克魯斯和新女友或各有目的

浪漫的背後充滿算計？湯姆克魯斯和新女友或各有目的
巨星緋聞 2023大盤點 泰勒絲 1年換3男友最勁爆

巨星緋聞 2023大盤點 泰勒絲 1年換3男友最勁爆
2023巨星緋聞大盤點：泰勒絲1年換3男友 布蘭妮分手

2023巨星緋聞大盤點：泰勒絲1年換3男友 布蘭妮分手

熱門新聞

IU(左)、李善均主演經典韓劇「我的大叔」曾感動無數劇迷。(取材自豆瓣電影)

IU痛失暖大叔 李知勳喊「誰有資格評斷誰」

2023-12-28 01:25
大陸男星王一博5年前舞蹈動作，被稱是科目三的鼻祖。（取材自微博）

影／陸男星五年前舞蹈被翻出 網：科目三鼻祖

2023-12-29 23:02
韓星李善均涉毒案件撲朔迷離。（視頻截圖）

捲吸毒疑雲 「寄生上流」男星李善均車內燒炭輕生 享年48歲

2023-12-26 21:42
唐嫣的上海話台詞獲讚。(取材自微博)

「繁花」開播 口碑兩極化… 胡歌的帥救不了王家衛？

2023-12-27 20:35
圖／翻攝自YouTube

「人間洋娃娃」竟也減肥？5年前舊照對比太驚人

2023-12-22 17:43
劉詩詩回歸古裝劇，依舊美麗之外還更添颯爽。（圖：iQIYI國際站提供）

星級評論／劉詩詩為「生孩子」降格 「一念關山」魔轉成「癲劇」

2023-12-25 20:32

超人氣

更多 >
17歲中國交換生疑在美遭綁架 國內父母收恐怖勒索信

17歲中國交換生疑在美遭綁架 國內父母收恐怖勒索信
因王祖賢離婚28年 謝玲玲為99歲「永遠的婆婆」慶生

因王祖賢離婚28年 謝玲玲為99歲「永遠的婆婆」慶生
初中生墜樓死引發萬民抗議 河南寧陵封城

初中生墜樓死引發萬民抗議 河南寧陵封城
電視辯論打分數 游梓翔：侯友宜大得分 賴清德「踩雷自爆」災難級失誤

電視辯論打分數 游梓翔：侯友宜大得分 賴清德「踩雷自爆」災難級失誤
上海餐飲「小白」砸80萬開麵店 6天倒閉賠60萬

上海餐飲「小白」砸80萬開麵店 6天倒閉賠60萬