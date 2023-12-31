妮可基嫚忙賺錢 和老公秀恩愛卻被酸像演戲 友人擔憂
妮可基嫚（Nicole Kidman）的前夫湯姆克魯斯（Tom Cruise）近期傳出熱戀俄羅斯名媛，新聞在全球各地發燒，但她近年來拚命工作猛接戲，也讓關心她的影迷與友人，對她的狀況頗為憂慮。
在過去兩年之間，妮可基嫚演出了五齣電視劇和三部電影，幾乎馬不停蹄，甚至還接下精品的品牌大使，更以幾個小時超過百萬美元的高價出席公司行號的私人活動，以她的身家據估計達2億6000萬元，根本不用這麼賣命賺錢，而且她看起來還像是要在短時間內賺快錢，令友人都懷疑她是不是有什麼狀況。
過往和湯姆克魯斯還是夫妻時，妮可基嫚有如金髮洋娃娃、美艷奪目，可是她現在常被認為微整形過頭，有時候臉部僵硬、頗不自然，這幾年則是愈來愈看得出身型削瘦，當然與她工作接著工作、簡直不得喘息有關。
根據專門報導明星與名人八卦的Radar網站，當她的丈夫凱斯厄本（Keith Urban）在機場接她準備一起過聖誕，他還很體貼的幫她開車門，然而卻完美的像是為了給大家拍而做的一場戲。妮可與凱斯結婚十多年，她雖然常會陪著身為鄉村樂歌手的他出席葛萊美頒獎等音樂人的場合，但八卦刊物還是三不五時唱衰他們的婚姻，認為她的財產是他的三倍多，「女強男弱」遲早會出問題。
但她的影迷才想不到那麼多，只是擔心她的健康會不會在過度的工作量之下受到影響，希望她不要再那麼疲累，可以好好放鬆，與凱斯和兩個女兒多多享受天倫之樂，她在演藝圈的地位不會因為放慢腳步而迅速暴跌。
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