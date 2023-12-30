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不洗澡、床上吃東西…布蘭妮驚人衛生習慣 讓感情路難走？

記者蘇詠智／即時報導
布蘭妮的一舉一動仍是外界關注焦點。（路透資料照片）
布蘭妮的一舉一動仍是外界關注焦點。（路透資料照片）

自從走紅以來始終是外界話題焦點的「小甜甜」布蘭妮（Britney Spears），去年才跟比她年輕的猛男山姆(Sam Asghari)舉行婚禮，撐了快一年就在談離婚，這已經是她第3次離婚，似乎她在感情的路上一直跌跌撞撞、總是沒有完美的對象。而根據歐美八卦刊物的報導，現在連想找個男人來約會，對她都非常困難，因為她的衛生習慣相當讓人不敢恭維。

布蘭妮知名度高也多金，卻被稱衛生習慣不佳，讓男性不願接近。(取材自Instagr...
布蘭妮知名度高也多金，卻被稱衛生習慣不佳，讓男性不願接近。(取材自Instagram)

專門報導明星與名流八卦的「Globe」雜誌，稱布蘭妮的致命弱點在於她個人不是很喜歡每天都洗澡，也不用體香劑壓制體味，她又常常接髮，使得幾天不洗髮的油垢味變得更重，已經足以讓部分男性嚇得保持距離。

雪上加霜的是，她又喜歡赤腳走出家門再走進來，外面的一堆病菌全都帶進來，也會時不時重覆穿前一天的衣服，摸完狗以後還不洗手。她還有個習慣，是在床上吃東西，碎屑常就掉在床上，若是有潔癖的男性，真的不會考慮跟她交往。

布蘭妮在2023年推出了重磅回憶錄，大爆舊愛賈斯汀（Justin Timberlake）逼她墮胎還用簡訊分手，為自己爭取到不少同情，也讓賈斯汀形象跌落谷底。

墮胎 會考

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