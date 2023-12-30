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球員男友戰績差 球迷怪泰勒絲讓他打球分心

記者蘇詠智／綜合報導
泰勒絲（左）親臨球場觀看男友比賽，卻不見得每場都贏球。（路透資料照片）
泰勒絲（左）親臨球場觀看男友比賽，卻不見得每場都贏球。（路透資料照片）

樂壇天之驕女泰勒絲（Taylor Swift）跨界來到體育圈，就變成人人喊打的衰星？她與美式足球堪薩斯城酋長隊的邊鋒崔維斯凱爾西（Travis Kelce）戀愛談得極高調，她曾呼朋引伴到球場VIP室觀賞崔維斯的比賽，無奈並非每次都能見到酋長隊贏球。聖誕節當天，泰勒絲把家人都帶去觀戰，崔維斯不但沒能拿下高分、酋長隊也輸球，氣得球迷在臉書上諷刺她是「酋長隊的小野洋子」，認為她拖垮了酋長隊的行情。

泰勒絲走到哪兒都會是被矚目的焦點，因此當她和崔維斯凱爾西熱戀，球場也湧進大批媒體，酋長隊的新聞量前所未有的高，儘管美式足球聯盟樂見票房因泰勒絲而被炒高，卻也有球迷認為她讓球員們受到太多額外的干擾，影響比賽戰績，將矛頭對準了她，還將她比擬作曾經被許多「披頭四」迷視為讓該團走向分崩離析的禍首、約翰藍儂的第二任妻子小野洋子。

泰勒絲身旁那群誓死護主的狂粉，當然不容偶像主子遭到如此抨擊，也反嗆：「可以不要把男性的無能怪罪到女性身上好嗎？而且還在為了『披頭四』責怪小野洋子，不僅是種族歧視，也是性別歧視。」

八卦刊物則稱，不只球迷，也有的酋長隊隊員認為崔維斯自從和泰勒絲交往，就不再像過去那樣專注打球，個人私事影響到在球場上的表現，覺得泰勒絲沒有「旺夫」反而還帶衰他，並不支持他們那麼高調的談戀愛。

崔維斯凱爾西被質疑「談戀愛就分心」，沒有過去那麼專注拚勝績。（路透資料照片）
崔維斯凱爾西被質疑「談戀愛就分心」，沒有過去那麼專注拚勝績。（路透資料照片）

泰勒絲 種族歧視 足球

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