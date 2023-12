「水行俠2」聖誕吸3830萬元 奪北美票房冠軍

「水行俠:失落王國」聖誕節周末三天票房坐上北美票房冠軍寶座。(取材自IMDb)

儘管DC擴展宇宙電影票房低迷,但由傑森摩莫亞(Jason Momoa)主演的電影「水行俠2:失落王國」(Aquaman and the Lost Kingdom)在聖誕節 周末三天票房仍登上北美票房冠軍,斬獲3830萬美元。

華納兄弟製作的音樂劇電影「旺卡」(Wonka)以2840萬美元票房排名第2。「甜茶」堤摩西夏拉梅(Timothee Chalamet)飾演主角威利旺卡,講述他在設立巧克力工廠前的冒險經歷。

排名第3的是全新改編版音樂劇電影「紫色姐妹花」(The Color Purple),25日聖誕節在全美上映,即衝出1820萬美元票房佳績,為2009年電影「福爾摩斯」(Sherlock Holmes)以來票房最高的聖誕節首映電影。

喜劇動畫片「飛鴨向前衝」(Migration)首映周末票房為1750萬美元,排名第4。這部片講述一個綠頭鴨家庭從新英格蘭 飛往牙買加的冒險故事。

排名第5的浪漫喜劇「愛愛愛上你」(Anyone But You),首映票房為810萬美元。

排名第6至第10的作品依序為「鐵爪」(The Iron Claw),680萬美元;「薩拉爾」(Salaar Part 1 - Ceasefire),670萬美元;「船上的男孩」(The Boys in the Boat,暫譯),570萬美元;「飢餓遊戲:鳴鳥與游蛇之歌」(Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes),410萬美元;「驢子」(Dunki,暫譯),370萬美元。