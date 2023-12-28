「水行俠2」聖誕吸3830萬元 奪北美票房冠軍

「水行俠：失落王國」聖誕節周末三天票房坐上北美票房冠軍寶座。(取材自IMDb)

儘管DC擴展宇宙電影票房低迷，但由傑森摩莫亞（Jason Momoa）主演的電影「水行俠2：失落王國」(Aquaman and the Lost Kingdom)在聖誕節 周末三天票房仍登上北美票房冠軍，斬獲3830萬美元。

華納兄弟製作的音樂劇電影「旺卡」（Wonka）以2840萬美元票房排名第2。「甜茶」堤摩西夏拉梅（Timothee Chalamet）飾演主角威利旺卡，講述他在設立巧克力工廠前的冒險經歷。

排名第3的是全新改編版音樂劇電影「紫色姐妹花」（The Color Purple），25日聖誕節在全美上映，即衝出1820萬美元票房佳績，為2009年電影「福爾摩斯」（Sherlock Holmes）以來票房最高的聖誕節首映電影。

喜劇動畫片「飛鴨向前衝」（Migration）首映周末票房為1750萬美元，排名第4。這部片講述一個綠頭鴨家庭從新英格蘭 飛往牙買加的冒險故事。

排名第5的浪漫喜劇「愛愛愛上你」（Anyone But You），首映票房為810萬美元。

排名第6至第10的作品依序為「鐵爪」（The Iron Claw），680萬美元；「薩拉爾」（Salaar Part 1 - Ceasefire），670萬美元；「船上的男孩」（The Boys in the Boat，暫譯），570萬美元；「飢餓遊戲：鳴鳥與游蛇之歌」（Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes），410萬美元；「驢子」（Dunki，暫譯），370萬美元。