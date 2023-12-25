被重量級娛樂雜誌點名「年度輸家」 哈利、梅根不服

哈利（左）與梅根被娛樂圈重量級刊物列為「年度輸家」之一，據傳不打算屈服。（路透資料照片）

英國哈利 王子（Prince Harry）與妻子梅根 （Meghan Markle），一舉一動都會引起話題，雖然大多數的英國媒體和民眾對他們多半是嗤之以鼻，他們怎麼做都會招來批評，可是美國的媒體和民眾對他們態度友善不少。只不過重量級刊物「好萊塢 報導」，竟把哈利與梅根列入「年度輸家」的名單，據八卦媒體報導，他們對此很有意見。

「好萊塢報導」列出的年度贏家包括泰勒絲（Taylor Swift）、「Barbie芭比」瑪格蘿比（Margot Robbie）與編導葛莉塔潔薇（Greta Gerwig）、Netflix與珍妮奧特嘉（Jenna Ortega）、電玩改編電影、銀髮熟男等，輸家包括迪士尼、漫威與DC、X與馬斯克等等（Elon Musk），哈利與梅根也被列入輸家，該報導的記者諷刺他們一整年除了「牢騷一堆」的Netflix紀錄片外，就只有哈利出了一本「哀哀叫」（Spare）的回憶錄「備胎」，連這個書名都充滿著抱怨的口吻，隨後兩人不只被Spotify中止高價合約、不再合作，梅根和美國最大經紀公司之一的黃金團隊合作，大半年下來也沒任何亮眼成績，始終接不到大廠商的重要工作。

這種批評，哈利與梅根早就聽了很多，不過以往多半來自對他們充滿惡意的英國媒體與酸民，但「好萊塢報導」是美國重量級的娛樂刊物，都來修理他們，據稱令梅根相當受傷，因為知道「好萊塢報導」在業界的可信度與重要性。然而哈利與梅根也不是第一天面對質疑，沒有強大的心理準備早就撐不下去，知情者稱：「他們並沒有想要屈服，讓酸民們獲勝。」顯然還會有爭取翻身的動作，而英國皇室是要繼續背後扯後腿，還是讓他們有些喘息空間？各方都拭目以待。