Last Christmas冠軍晚39年 已故喬治麥可終圓夢

喬治麥可生前的心願終於在今年實現。（路透資料照片）

今天是平安夜，每年照例會有一些聖誕名曲在大街小巷播放，最耳熟能詳的代表之一，就是英國經典男團「Wham!」的名作「Last Christmas」，儘管至今仍傳唱不已，包括泰勒絲 （Taylor Swift）、亞莉安娜（Ariana Grande）等小天后都曾翻唱，但當年首度推出時，並未在聖誕期間奪下排行榜冠軍，直到快40年後的現在，終於拿下英國聖誕假期的歌曲排行榜第一名。

「Last Christmas」，雖然歌詞提及情傷，不過曲風輕柔浪漫，廣受聽眾歡迎。當年Wham!急速暴紅，主唱喬治麥可（George Michael）聲名攀上高峰，充滿雄心要寫一首會成為聖誕代表歌曲的新歌，「Last Christmas」就此誕生。不料曲子強勢推出時，剛巧英國、愛爾蘭一堆歌手主動集結，為衣索比亞飢荒難民募款，合錄了慈善歌曲「Do They Know It's Christmas？」引起各方話題，連喬治麥可都有參與演唱。

當年聖誕節 的全英歌曲榜，「Do They Know It's Christmas？」穩坐冠軍，「Last Christmas」只能屈居亞軍，因為話題太熱烈，美國樂壇隔年有樣學樣，才推出了另一首群星大合唱的「We Are the World」，「Last Christmas」也就因此抱憾了快40年。

2021年的元旦當周，「Last Christmas」終於榮登全英音樂排行榜冠軍，可惜就晚了聖誕節一周，那時是該曲推出後的36年多，也刷新了英國音樂榜「最長時間登上冠軍」的紀錄，後來則被因為「怪奇物語」使用而暴紅的「Running Up That Hill」推出後37年登上全英冠軍所取代。

今年全英音樂榜已確定由「Last Christmas」穩坐本周冠軍，在推出後39年終於實現喬治麥可當初的心願，無奈他已在7年前的聖誕當天去世，只有Wham!的另一位成員安德魯（Andrew Ridgeley），能見證這歷史性的一刻。