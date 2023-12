Last Christmas冠軍晚39年 已故喬治麥可終圓夢

喬治麥可生前的心願終於在今年實現。(路透資料照片)

今天是平安夜,每年照例會有一些聖誕名曲在大街小巷播放,最耳熟能詳的代表之一,就是英國經典男團「Wham!」的名作「Last Christmas」,儘管至今仍傳唱不已,包括泰勒絲 (Taylor Swift)、亞莉安娜(Ariana Grande)等小天后都曾翻唱,但當年首度推出時,並未在聖誕期間奪下排行榜冠軍,直到快40年後的現在,終於拿下英國聖誕假期的歌曲排行榜第一名。

「Last Christmas」,雖然歌詞提及情傷,不過曲風輕柔浪漫,廣受聽眾歡迎。當年Wham!急速暴紅,主唱喬治麥可(George Michael)聲名攀上高峰,充滿雄心要寫一首會成為聖誕代表歌曲的新歌,「Last Christmas」就此誕生。不料曲子強勢推出時,剛巧英國、愛爾蘭一堆歌手主動集結,為衣索比亞飢荒難民募款,合錄了慈善歌曲「Do They Know It's Christmas?」引起各方話題,連喬治麥可都有參與演唱。

當年聖誕節 的全英歌曲榜,「Do They Know It's Christmas?」穩坐冠軍,「Last Christmas」只能屈居亞軍,因為話題太熱烈,美國樂壇隔年有樣學樣,才推出了另一首群星大合唱的「We Are the World」,「Last Christmas」也就因此抱憾了快40年。

2021年的元旦當周,「Last Christmas」終於榮登全英音樂排行榜冠軍,可惜就晚了聖誕節一周,那時是該曲推出後的36年多,也刷新了英國音樂榜「最長時間登上冠軍」的紀錄,後來則被因為「怪奇物語」使用而暴紅的「Running Up That Hill」推出後37年登上全英冠軍所取代。

今年全英音樂榜已確定由「Last Christmas」穩坐本周冠軍,在推出後39年終於實現喬治麥可當初的心願,無奈他已在7年前的聖誕當天去世,只有Wham!的另一位成員安德魯(Andrew Ridgeley),能見證這歷史性的一刻。