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馮迪索爆性侵 布麗、傑森票房慘… 「玩命」團隊陷低潮

記者蘇詠智／即時報導
馮迪索被控多年前曾性侵助理。（路透資料照片）
馮迪索被控多年前曾性侵助理。（路透資料照片）

「玩命關頭」系列靈魂人物馮迪索（Vin Diesel）被10多年前短暫合作的前助理控性侵，引發軒然大波。對方指在亞特蘭大的飯店中被他褪去衣物、撫摸身體，還被他抓住手、摸向他自己的生殖器官，強迫為他自慰，事情發生後幾小時，她更接到解雇通知。雖然馮迪索反擊，稱自己有證據駁斥指控，卻已難擺脫爭議。

前幾年好萊塢娛樂界籠罩在#Me Too風暴中，一堆重量級男性影人過往對女性的騷擾或侵犯接連被揭露，事業、形象皆受打擊，而馮迪索這位前助理艾斯塔強納森卻直到現在才決定要提出控訴，事情早在2010年、「玩命關頭5」（Fast & Furious 5）還在拍攝時已發生。

艾斯塔強納森對昔日雇主提出控訴。（取材自IMDb）
艾斯塔強納森對昔日雇主提出控訴。（取材自IMDb）

據歐美媒體報導，艾斯塔被馮迪索叫到他的房內，等另外一位女性離開後，馮迪索就抓住她手腕、將她推到床上，她忍不住求饒，馮迪索卻完全不聽，繼續愛撫她的胸部，她再哀求都沒有用。

儘管艾斯塔知道自己若反抗，人身安全或是工作可能都會不保，馮迪索才能得逞，可是她仍快速被馮迪索解雇，總共只當了他助理不到兩個禮拜。艾斯塔透露因此事長期感覺受到屈辱，心理上面對很大的壓力，由於有簽保密條款，被迫不能早一些把此事攤開來，但#Me Too確實給她相當多的鼓勵，得到勇氣去替自己討公道。在馮迪索透過律師團隊否認艾斯塔的指控後，官司將如何發展，各方都在矚目。

布麗拉森慘淪漫威英雄片在北美的票房墊底主角。（路透資料照片）
布麗拉森慘淪漫威英雄片在北美的票房墊底主角。（路透資料照片）

今年「玩命關頭X」（Fast X）票房不如預期，又因成本過高，恐僅勉強回本。片中較受矚目的演員，大家都籠罩在低氣壓之下。馮迪索出了大麻煩，布麗拉森（Brie Larson）和傑森摩莫亞（Jason Momoa）都碰到「超級英雄片下坡」的尷尬時機，兩人上一部領銜的「驚奇隊長」（Captain Marvel）和「水行俠」（Aquaman）全球票房皆突破11億美元大關，現在超級英雄片卻在人氣最低、各方訕笑的低潮，「驚奇隊長2」（The Marvels）票房低到連首集的三分之一都不到，創下漫威影片史上在北美最差票房。

傑森史塔森（Jason Statham）「浴血任務4」（The Expendables 4）更在美國連2000萬美元都賣不到。

傑森摩莫亞未來可能不會再扮「水行俠」。（路透資料照片）
傑森摩莫亞未來可能不會再扮「水行俠」。（路透資料照片）

「水行俠」續集則不管是否賣座，DC英雄影片都會啟、演員大換血，傑森摩莫亞近日表示未來再扮水行俠的機會看來不樂觀，將掌舵後續DC英雄片的大老之一彼得沙佛蘭（Peter Safran），則說道：「DC與華納兄弟永遠會是他的家」。

亞特蘭大 大麻 好萊塢

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