瑪麗亞凱莉傳分手小14歲舞者男友布萊恩田中。(取材自Instagram)

聖誕節 將至,天后瑪麗亞凱莉(Mariah Carey )的聖誕金曲「All I Want for Christmas Is You」又再度響起,並登上各音樂排行榜,不過佳節前夕卻傳來天后分手消息。

據Page Six報導,瑪麗亞凱莉與戀愛七年、小14歲舞者男友布萊恩田中(Bryan Tanaka)已經分手,知情人士稱兩人分手主因在於布萊恩想要一個家庭,但瑪麗亞凱莉目前無此念頭。

綜合媒體報導,瑪麗亞凱莉與布萊恩田中相戀七年,曾分手又復合,最初兩人以舞者和歌手身分合作,瑪麗亞凱莉與賭場大亨詹姆斯帕克(James Parker)分手後,於2016年開始與布萊恩交往,戀愛五個月後曾分手,後來又復合,但於近期傳出分手。

瑪麗亞凱莉近期在採訪中提到,去年開始就期待2023年的聖誕節:「去年不是最好的一年,我感謝身邊所有人,但這不是我度過最有趣的聖誕節」,她同時期許:「不管怎樣,今年這個聖誕節,我們都會玩得很開心」,被解讀可能是跟男友分手了。