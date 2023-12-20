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強納森梅傑斯施暴前女友有罪 被踢出漫威

記者蘇詠智／綜合報導
強納森梅傑斯(右三)被控對前女友施暴，兩項罪名成立，最高可能入獄一年。（路透）
強納森梅傑斯(右三)被控對前女友施暴，兩項罪名成立，最高可能入獄一年。（路透）

超級英雄片的聲勢已經深陷低谷，兩大巨頭之一的漫威，又碰上新的打擊：原本將被塑造成接棒「薩諾斯」新階段最大反派的「征服者康」（Kang the Conqueror），因為演員強納森梅傑斯（Jonathan Majors）遭前女友控施暴，經過陪審團討論後，決定其中三級魯莽襲擊罪與騷擾這兩項成立，明年2月6日處刑，最高可能會讓他坐上一年的牢。判決結果一出爐，漫威也火速決定直接將他放棄，他不會再繼續扮演「征服者康」，後續是換角還是重新設定劇情、由其他反派頂替，目前尚未確定。

強納森梅傑斯的事件堪稱好萊塢又一驚奇，原本他的事業廣被看好，但捲入疑似對前女友動粗的事件，引爆了形象與事業的大危機。雖然他也反控對方由愛生恨誣陷他，並且得到現任女友梅根古德(Meagan Good)的力挺，畢竟還是要由法庭來裁決。而判決的結果，他真的罪名成立。他的律師雖然聲明表示，他會努力洗清自己的罪名，暗示極可能再上訴。但是，漫威已經很快做出與他切割的決定。

過往漫威不是沒有在角色上更換過演員，可是「征服者康」已經被描繪成重要的存在，換人不可能不造成影響，而且有多少演員會對接手鬧出醜聞的演員被開除而留下的角色感興趣，也還很難說。另一方法就是再修改對未來情節走向的設定，已有傳聞稱漫威可能考慮讓「驚奇4超人」(Fantastic Four)裡的大反派「末日博士」來頂替「征服者康」的位置，還未獲得官方證實。

強納森梅傑斯扮演的「征服者康」原本將是漫威英雄片新階段的最重要大反派。(取材自I...
強納森梅傑斯扮演的「征服者康」原本將是漫威英雄片新階段的最重要大反派。(取材自IMDb)

漫威 梅根 好萊塢

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