強納森梅傑斯施暴前女友有罪 被踢出漫威

強納森梅傑斯(右三)被控對前女友施暴，兩項罪名成立，最高可能入獄一年。（路透）

超級英雄片的聲勢已經深陷低谷，兩大巨頭之一的漫威 ，又碰上新的打擊：原本將被塑造成接棒「薩諾斯」新階段最大反派的「征服者康」（Kang the Conqueror），因為演員強納森梅傑斯（Jonathan Majors）遭前女友控施暴，經過陪審團討論後，決定其中三級魯莽襲擊罪與騷擾這兩項成立，明年2月6日處刑，最高可能會讓他坐上一年的牢。判決結果一出爐，漫威也火速決定直接將他放棄，他不會再繼續扮演「征服者康」，後續是換角還是重新設定劇情、由其他反派頂替，目前尚未確定。

強納森梅傑斯的事件堪稱好萊塢 又一驚奇，原本他的事業廣被看好，但捲入疑似對前女友動粗的事件，引爆了形象與事業的大危機。雖然他也反控對方由愛生恨誣陷他，並且得到現任女友梅根 古德(Meagan Good)的力挺，畢竟還是要由法庭來裁決。而判決的結果，他真的罪名成立。他的律師雖然聲明表示，他會努力洗清自己的罪名，暗示極可能再上訴。但是，漫威已經很快做出與他切割的決定。