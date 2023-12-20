布萊德彼特將過60大壽 選擇與小女友同慶

布萊德彼特要低調慶祝60大壽。（路透資料照片）

好萊塢 天王巨星布萊德彼特 (Brad Pitt) 將歡度60歲生日，儘管昔日伴侶安琪莉娜裘莉 (Angelina Jolie)似乎還跟他沒完沒了，三個養子女已經先後擺明跟他切割。「時人」與「Us」雜誌都透過不具名消息人士，表示他的心情「非常好」，也跟「大多數的孩子們保持很好的關係」，60歲固然是人生中一個里程碑，他卻會選擇與女友伊妮絲迪拉蒙低調度過。

布萊德彼特（左）與安琪莉娜裘莉離婚戰搞到雙方元氣大傷。（路透資料照片）

八卦刊物稱，安琪莉娜裘莉對布萊德彼特的怨氣難消，不惜一切手段要毀掉他，眼看似乎很難讓他的形象破滅、事業死亡，乾脆破壞他的好心情，故意把兩人共有的法國酒莊股分在未告知他之下賤賣給俄羅斯的寡頭富商，果然讓他火冒三丈。近日裘莉受訪中大嘆：「好萊塢從來沒讓我覺得很怎樣，我希望離開。」

八卦刊物稱，這是因為她拚命想打擊布萊德彼特，偏偏他持續在好萊塢受到擁護，裘莉受不了才萌生去意。也有報導指，安琪莉娜裘莉其實也想早日了結和布萊德彼特的恩怨，彼此都能有個新的開始。目前看來，布萊德彼特的友人還是不想讓外界感覺他被裘莉擊倒，仍然強調「他現在很開心」。

布萊德彼特（右）與伊妮絲迪拉蒙戀情仍甜密。(取材自Us)

讓布萊德彼特開心的關鍵人物，就是伊妮絲迪拉蒙（Ines de Ramon），「時人」與「Us」都稱他們戀情還正甜蜜，經歷了兩次失敗婚姻、第二次還被安琪莉娜裘莉弄得七葷八素的小布，竟然還不排除與伊妮絲迪拉蒙共結連理，看得出她在他心目中，確實有很重要的位置。