席琳狄翁病情惡化 已無法控制肌肉 聲帶恐受影響

席琳狄翁的病況並未有太大好轉，目前還無法再上台演唱。（路透資料照片）

曾經唱紅「My Heart Will Go On」等經典名曲的樂壇資深天后席琳狄翁(Celine Dion)，因為罹患罕見疾病「僵硬人症候群」，被迫取消原先排定的巡演，樂迷都擔心她可能無法再重回舞台。她雖然很努力要讓自己變得更有活力，期盼可以再次於觀眾面前展現天籟美聲，然而她的姊姊克勞黛近日提到她的病情，卻是令人沮喪的結果，坦言：「她已經沒辦法控制自己的肌肉了。」

僵硬人症候群會讓患者的軀幹及近端肢體僵硬、緊縮，向席琳狄翁如果想要繼續演唱，在沒辦法控制肌肉的情況下，發聲絕對會受到影響。克勞黛提到席琳狄翁的情形就忍不住難過：「她真的很努力，可是她已經沒辦法控制肌肉。最讓我心碎的是，她始終很自律，永遠那麼賣力。說實話，我們和她的夢想都是希望她能回到舞台上，但能實現多少？我真的不知道。」

上個月初，席琳狄翁曾經在拉斯維加斯觀賞冰上曲棍球賽，還和球員們在休息室合照，當時看來精神不錯，一度讓外界充滿期待，覺得她的健康已大有進展，或許很快就能再次完成之前喊停的表演，哪知道克勞黛一番話，讓粉絲的希望都成空。