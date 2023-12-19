披頭四藉AI推新作 滾石樂團緬懷老友

披頭四合唱團。(圖：環球音樂提供)

樂壇兩大傳奇樂團披頭四(The Beatles)以及滾石合唱團(The Rolling Stones)分別在今年下半年推出新作。

前者在AI 科技的幫助下，推出四人跨時空合體的「最後一首作品」「Now And Then」，讓樂迷再聽見約翰藍儂(John Lennon)的聲音與喬治哈里森(George Harrison)的吉他聲；滾石則推出暌違18年的全新專輯「哈克尼鑽石」(Hackney Diamonds)，當中收錄2021年離世鼓手查理華茲(Charlie Watts)也有參與的作品，近期兩團的靈魂人物保羅麥卡尼(Paul McCartney)與米克傑格(Mick Jagger)紛紛在訪問中緬懷老友。

保羅說現在看著約翰和喬治的照片，會有種苦甜參半的感受，「甜的部分是『我的人生如此幸運擁有這些兄弟』，但他們已經不在的事實是苦澀的。」

他接著說：「所有回憶湧上心頭⋯⋯但是天啊，難過的是他們都已經不在了。這就像一顆苦澀的藥丸，只能吞下去然後繼續回想其他甜蜜的部分。」

滾石合唱團也在睽違18年的最新專輯「哈克尼鑽石」中，收錄2021年離世的團員查理華茲於2019年錄製的鼓聲，主唱米克傑格在近期訪談中提到查理不僅是玩音樂的好夥伴，兩人更是一起玩板球、聊足球 的好兄弟。